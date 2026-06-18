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XETRA-Handel MDAX verbucht am Mittag Verluste

19.06.26 12:25 Uhr
XETRA-Handel MDAX verbucht am Mittag Verluste | finanzen.net

Der MDAX zeigt sich heute wenig bewegt.

Werte in diesem Artikel
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MDAX
32.559,7 PKT -105,8 PKT -0,32%
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Um 12:09 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,05 Prozent tiefer bei 32.648,78 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 383,533 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,286 Prozent tiefer bei 32.572,09 Punkten in den Freitagshandel, nach 32.665,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32.776,90 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32.548,22 Zählern.

MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,025 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, lag der MDAX bei 31.331,71 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, bei 28.423,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, wies der MDAX einen Stand von 29.120,07 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,39 Prozent nach oben. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit LANXESS (+ 7,99 Prozent auf 17,16 EUR), Evonik (+ 4,71 Prozent auf 16,00 EUR), JENOPTIK (+ 3,95 Prozent auf 45,76 EUR), RENK (+ 3,16 Prozent auf 48,34 EUR) und Nordex (+ 2,60 Prozent auf 46,56 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil TUI (-2,20 Prozent auf 7,20 EUR), TRATON (-2,12 Prozent auf 33,20 EUR), Aurubis (-2,08 Prozent auf 192,60 EUR), AUTO1 (-2,02 Prozent auf 25,22 EUR) und United Internet (-1,74 Prozent auf 23,74 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1.840.342 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,885 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,01 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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