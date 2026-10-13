XETRA-Handel: MDAX zeigt sich zum Start fester

MDAX im Fokus

13.10.26 09:27 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt morgens.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,12 Prozent höher bei 30.139,25 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 333,995 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,007 Prozent auf 30.102,21 Punkte an der Kurstafel, nach 30.104,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30.157,02 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.102,21 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31.663,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31.981,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30.447,59 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,71 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33.547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Zählern markiert.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell TAG Immobilien (+ 1,86 Prozent auf 10,43 EUR), LEG Immobilien (+ 1,78 Prozent auf 45,72 EUR), thyssenkrupp (+ 1,66 Prozent auf 14,11 EUR), Aroundtown SA (+ 1,51 Prozent auf 1,42 EUR) und PUMA SE (+ 1,42 Prozent auf 23,51 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,45 Prozent auf 61,15 EUR), AIXTRON SE (-4,36 Prozent auf 34,00 EUR), Siltronic (-4,19 Prozent auf 72,05 EUR), JENOPTIK (-2,94 Prozent auf 37,70 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,71 Prozent auf 136,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 142.868 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 37,797 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net