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Kursverlauf

XETRA-Handel MDAX zeigt sich zum Start schwächer

XETRA-Handel MDAX zeigt sich zum Start schwächer

Der MDAX im Performance-Check.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
38.00 EUR 1.95 EUR 5.41 %
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DEUTZ AG
11.16 EUR -0.13 EUR -1.15 %
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Elmos Semiconductor
155.00 EUR -5.40 EUR -3.37 %
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freenet AG
22.84 EUR 0.24 EUR 1.06 %
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JENOPTIK AG
41.08 EUR -1.30 EUR -3.07 %
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Lufthansa AG
7.52 EUR -0.05 EUR -0.66 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42.41 EUR 0.17 EUR 0.40 %
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Porsche Automobil Holding SE
25.27 EUR 0.61 EUR 2.47 %
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Siltronic AG
83.85 EUR 1.40 EUR 1.70 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
67.20 EUR -5.00 EUR -6.93 %
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TAG Immobilien AG
10.68 EUR -0.14 EUR -1.29 %
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thyssenkrupp AG
13.40 EUR -0.51 EUR -3.70 %
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
74.80 EUR -2.80 EUR -3.61 %
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Indizes
MDAX
30,112.41 EUR -430.86 EUR -1.41 %
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Am Mittwoch fällt der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,08 Prozent auf 30.519,25 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 338,079 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,619 Prozent tiefer bei 30.354,11 Punkten in den Mittwochshandel, nach 30.543,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 30.563,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30.354,11 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0,222 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 07.09.2026, den Stand von 32.405,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bewegte sich der MDAX bei 32.627,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30.836,16 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,49 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33.547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten registriert.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Porsche vz (+ 4,51 Prozent auf 44,45 EUR), Porsche Automobil (+ 2,28 Prozent auf 25,07 EUR), DEUTZ (+ 1,69 Prozent auf 11,43 EUR), AUMOVIO (+ 1,64 Prozent auf 37,25 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,17 Prozent auf 77,80 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil JENOPTIK (-2,64 Prozent auf 42,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,08 Prozent auf 70,75 EUR), Elmos Semiconductor (-1,73 Prozent auf 158,60 EUR), TAG Immobilien (-1,55 Prozent auf 10,79 EUR) und Siltronic (-1,43 Prozent auf 82,80 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 246.995 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,925 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,65 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.10.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital

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