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XETRA-Handel im Blick

XETRA-Handel MDAX zum Ende des Dienstagshandels leichter

XETRA-Handel MDAX zum Ende des Dienstagshandels leichter

Der MDAX zeigte sich am Dienstagabend wenig verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
16.42 EUR -0.89 EUR -5.14 %
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Bechtle AG
33.84 EUR 0.72 EUR 2.17 %
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Elmos Semiconductor
113.80 EUR -6.60 EUR -5.48 %
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freenet AG
23.60 EUR 0.20 EUR 0.85 %
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K+S AG
13.11 EUR -0.31 EUR -2.31 %
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LANXESS AG
12.96 EUR 0.21 EUR 1.65 %
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Lufthansa AG
8.73 EUR 0.06 EUR 0.69 %
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Nordex AG
41.58 EUR -1.62 EUR -3.75 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46.27 EUR -0.37 EUR -0.79 %
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Porsche Automobil Holding SE
25.52 EUR -0.53 EUR -2.03 %
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Siltronic AG
54.95 EUR 3.15 EUR 6.08 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
47.26 EUR 1.32 EUR 2.87 %
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thyssenkrupp AG
12.56 EUR 0.17 EUR 1.33 %
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Indizes
MDAX
31,034.35 EUR -38.40 EUR -0.12 %
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Schlussendlich schloss der MDAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 31.064,87 Punkten ab. Die MDAX-Mitglieder sind damit 344,799 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,754 Prozent fester bei 31.307,02 Punkten in den Dienstagshandel, nach 31.072,75 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Dienstag bei 31.055,85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31.488,77 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 29.989,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32.251,14 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 29.141,20 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 0,275 Prozent. Bei 33.547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26.803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,05 Prozent auf 47,80 EUR), thyssenkrupp (+ 2,39 Prozent auf 12,62 EUR), LANXESS (+ 2,26 Prozent auf 13,10 EUR), Bechtle (+ 2,17 Prozent auf 33,88 EUR) und Siltronic (+ 2,00 Prozent auf 53,65 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Elmos Semiconductor (-6,30 Prozent auf 113,00 EUR), AUTO1 (-4,94 Prozent auf 16,35 EUR), K+S (-4,54 Prozent auf 12,83 EUR), Porsche Automobil (-3,52 Prozent auf 25,21 EUR) und Nordex (-3,35 Prozent auf 41,52 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 5.841.051 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,692 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,29 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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06.11.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
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