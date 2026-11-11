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Index-Bewegung

XETRA-Handel: MDAX zum Handelsende im Plus

XETRA-Handel: MDAX zum Handelsende im Plus

Der Handel in Frankfurt verlief am Mittwochabend in ruhigen Bahnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
34.26 EUR 2.38 EUR 7.47 %
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AUMOVIO
30.95 EUR -0.40 EUR -1.28 %
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AUTO1
15.60 EUR -0.82 EUR -4.99 %
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Bilfinger SE
61.70 EUR -1.85 EUR -2.91 %
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DEUTZ AG
9.79 EUR -0.34 EUR -3.36 %
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Fraport AG
68.55 EUR -2.45 EUR -3.45 %
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freenet AG
23.76 EUR 0.16 EUR 0.68 %
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Lufthansa AG
8.84 EUR 0.03 EUR 0.32 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46.15 EUR 0.15 EUR 0.33 %
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RENK
34.50 EUR -1.92 EUR -5.29 %
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Siltronic AG
55.75 EUR 0.80 EUR 1.46 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
52.20 EUR 4.94 EUR 10.45 %
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thyssenkrupp AG
12.59 EUR -0.06 EUR -0.47 %
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TUI AG
7.72 EUR -0.01 EUR -0.08 %
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WACKER CHEMIE AG
82.40 EUR 2.35 EUR 2.94 %
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Indizes
MDAX
31,074.69 EUR 40.34 EUR 0.13 %
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Letztendlich ging der MDAX nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 31.062,53 Punkten aus dem Handel. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 347,979 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,277 Prozent auf 31.120,43 Punkte an der Kurstafel, nach 31.034,35 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 30.964,18 Punkte, das Tageshoch hingegen 31.322,59 Zähler.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Plus von 1,44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der MDAX mit 29.989,90 Punkten berechnet. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 11.08.2026, einen Wert von 32.224,89 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2025, einen Stand von 29.204,45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,267 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26.803,25 Punkte.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 8,79 Prozent auf 52,00 EUR), AIXTRON SE (+ 8,00 Prozent auf 34,29 EUR), Siltronic (+ 7,46 Prozent auf 57,65 EUR), AUMOVIO (+ 4,98 Prozent auf 32,65 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 2,93 Prozent auf 82,65 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil AUTO1 (-5,32 Prozent auf 15,48 EUR), RENK (-4,47 Prozent auf 34,17 EUR), DEUTZ (-2,94 Prozent auf 9,73 EUR), Fraport (-2,90 Prozent auf 68,70 EUR) und Bilfinger SE (-2,83 Prozent auf 61,70 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5.054.612 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,359 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Die TUI-Aktie hat mit 5,77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 8,44 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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06.11.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.11.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.

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