XETRA-Handel: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen

MDAX-Kursverlauf

Der MDAX bleibt auch am dritten Tag der Woche auf Erholungskurs.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,72 Prozent stärker bei 32.822,15 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 381,886 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,016 Prozent stärker bei 32.591,72 Punkten, nach 32.586,54 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 32.822,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 32.570,68 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,556 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31.365,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, lag der MDAX-Kurs bei 29.481,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29.720,25 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,95 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell AUTO1 (+ 8,77 Prozent auf 25,54 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,31 Prozent auf 64,50 EUR), AIXTRON SE (+ 4,55 Prozent auf 58,78 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,59 Prozent auf 75,00 EUR) und RENK (+ 2,71 Prozent auf 46,32 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen LANXESS (-2,48 Prozent auf 15,71 EUR), Schaeffler (-2,29 Prozent auf 9,38 EUR), WACKER CHEMIE (-2,26 Prozent auf 95,00 EUR), TRATON (-2,12 Prozent auf 34,16 EUR) und Porsche vz (-1,29 Prozent auf 48,37 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 379.184 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 42,580 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,11 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net