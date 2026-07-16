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Kursverlauf

XETRA-Handel SDAX beginnt die Freitagssitzung im Minus

XETRA-Handel SDAX beginnt die Freitagssitzung im Minus

SDAX-Handel am Freitagmorgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20.35 EUR 0.30 EUR 1.50 %
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Dermapharm Holding SE
40.00 EUR -3.35 EUR -7.73 %
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Heidelberger Druckmaschinen AG
1.34 EUR 0.00 EUR 0.07 %
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HelloFresh
3.53 EUR -0.10 EUR -2.65 %
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Klöckner & Co (KlöCo)
12.30 EUR 0.02 EUR 0.16 %
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LPKF Laser & Electronics AG
15.00 EUR -0.70 EUR -4.46 %
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Mutares
26.90 EUR 0.15 EUR 0.56 %
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PVA TePla AG
37.46 EUR -1.18 EUR -3.05 %
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Shelly
56.00 EUR -0.50 EUR -0.88 %
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SMA Solar AG
62.35 EUR -0.90 EUR -1.42 %
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STO SE & Co. KGaA
95.70 EUR 0.50 EUR 0.53 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
32.04 EUR -0.98 EUR -2.97 %
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Vincorion
17.77 EUR 0.47 EUR 2.72 %
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Indizes
SDAX
18,241.72 EUR -87.80 EUR -0.48 %
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Am Freitag geht es im SDAX um 09:09 Uhr via XETRA um 0,86 Prozent auf 18.171,54 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 88,330 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,534 Prozent auf 18.231,72 Punkte an der Kurstafel, nach 18.329,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18.165,51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18.232,70 Punkten.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 0,687 Prozent. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.06.2026, bei 18.475,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, bewegte sich der SDAX bei 18.268,79 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, bei 18.140,91 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 4,70 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15.733,78 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 5,15 Prozent auf 61,20 EUR), STO SE (+ 0,92 Prozent auf 98,50 EUR), Shelly (+ 0,53 Prozent auf 57,00 EUR), Klöckner (+ 0,33 Prozent auf 12,34 EUR) und HelloFresh (+ 0,28 Prozent auf 3,60 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil PVA TePla (-5,04 Prozent auf 36,54 EUR), LPKF Laser Electronics (-4,66 Prozent auf 15,35 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,41 Prozent auf 31,62 EUR), Dermapharm (-4,24 Prozent auf 41,80 EUR) und Vincorion (-4,03 Prozent auf 17,15 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX weist die LPKF Laser Electronics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 42.816 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 3,574 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,38 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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25.06.26 Heidelberger Druckmaschinen Buy Warburg Research
11.06.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
20.05.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
16.04.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
06.02.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research