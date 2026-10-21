XETRA-Handel SDAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten

SDAX im Blick

21.10.26 09:27 Uhr

Der SDAX kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Am Mittwoch verbucht der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,30 Prozent auf 18.128,09 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 90,298 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,061 Prozent auf 18.172,07 Punkte an der Kurstafel, nach 18.183,22 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18.115,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18.172,07 Einheiten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 0,298 Prozent nach. Der SDAX wies vor einem Monat, am 21.09.2026, einen Wert von 18.219,97 Punkten auf. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 21.07.2026, mit 18.361,84 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17.155,74 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 4,45 Prozent zu Buche. Bei 19.325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15.733,78 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell MBB SE (+ 4,33 Prozent auf 187,80 EUR), Grand City Properties (+ 2,37 Prozent auf 6,92 EUR), Vincorion (+ 2,17 Prozent auf 19,51 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 1,79 Prozent auf 11,35 EUR) und tonies (+ 1,71 Prozent auf 14,24 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Ottobock (-4,11 Prozent auf 49,00 EUR), Jungheinrich (-2,88 Prozent auf 21,60 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-2,22 Prozent auf 1,32 EUR), INDUS (-1,72 Prozent auf 37,05 EUR) und Stabilus SE (-1,62 Prozent auf 15,76 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die tonies-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 47.702 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 5,044 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,64 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,40 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net