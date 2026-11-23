Kursentwicklung im Fokus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SDAX auch aktuell aufwärts.

Am Montag tendiert der SDAX um 09:09 Uhr via XETRA 0,64 Prozent fester bei 16.865,35 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 84,363 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,300 Prozent auf 16.808,78 Punkte an der Kurstafel, nach 16.758,56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Montag bei 16.865,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16.807,13 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 23.10.2026, lag der SDAX noch bei 18.106,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 18.564,27 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 15.750,71 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,83 Prozent nach. Bei 19.325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 5,35 Prozent auf 181,20 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,91 Prozent auf 7,26 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3,35 Prozent auf 40,10 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,04 Prozent auf 71,15 EUR) und Basler (+ 2,75 Prozent auf 22,45 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil PNE (-1,77 Prozent auf 4,17 EUR), HelloFresh (-1,57 Prozent auf 3,01 EUR), SFC Energy (-0,88 Prozent auf 18,00 EUR), grenke (-0,74 Prozent auf 10,76 EUR) und pbb (-0,69 Prozent auf 2,58 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 81.646 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 5,203 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 9,11 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net