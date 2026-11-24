Index-Performance im Blick

Der SDAX knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,12 Prozent fester bei 17.153,68 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 84,432 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,021 Prozent auf 17.136,70 Punkte an der Kurstafel, nach 17.133,13 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17.153,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17.136,70 Punkten.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, betrug der SDAX-Kurs 18.106,58 Punkte. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wurde der SDAX auf 18.437,38 Punkte taxiert. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 16.053,96 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,16 Prozent abwärts. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 19.325,96 Punkte. Bei 15.733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,67 Prozent auf 1,00 EUR), OHB SE (+ 2,22 Prozent auf 184,00 EUR), Befesa (+ 2,14 Prozent auf 38,25 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,05 Prozent auf 14,92 EUR) und Dürr (+ 2,04 Prozent auf 15,98 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,28 Prozent auf 64,40 EUR), Springer Nature (-2,24 Prozent auf 21,80 EUR), Wacker Neuson SE (-1,12 Prozent auf 19,50 EUR), PVA TePla (-0,96 Prozent auf 26,70 EUR) und SFC Energy (-0,76 Prozent auf 18,34 EUR) unter Druck.

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 130.165 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 5,203 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,31 erwartet. Mit 9,08 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net