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XETRA-Handel SDAX legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

XETRA-Handel SDAX legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Der SDAX zeigte sich am Dienstag in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.20 EUR 0.40 EUR 1.75 %
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CANCOM SE
22.90 EUR 1.00 EUR 4.57 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
112.00 EUR -0.20 EUR -0.18 %
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Energiekontor AG
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FRIEDRICH VORWERK
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GFT SE
26.55 EUR 1.15 EUR 4.53 %
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HelloFresh
2.75 EUR -0.05 EUR -1.72 %
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83.25 EUR -5.05 EUR -5.72 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
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Indizes
SDAX
18,730.44 EUR -204.97 EUR -1.08 %
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Zum Handelsende tendierte der SDAX im XETRA-Handel 1,08 Prozent schwächer bei 18.731,16 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 95,582 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 18.934,34 Punkte an der Kurstafel, nach 18.935,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.956,76 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.702,35 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18.302,79 Punkten gehandelt. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 01.06.2026, den Wert von 18.958,94 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, bei 16.892,61 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,93 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit GFT SE (+ 3,75 Prozent auf 26,30 EUR), CANCOM SE (+ 2,27 Prozent auf 22,50 EUR), Drägerwerk (+ 2,14 Prozent auf 114,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,74 Prozent auf 32,70 EUR) und Douglas (+ 1,51 Prozent auf 8,09 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil OHB SE (-8,68 Prozent auf 184,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-7,51 Prozent auf 72,05 EUR), Hypoport SE (-5,18 Prozent auf 83,30 EUR), Energiekontor (-4,46 Prozent auf 24,65 EUR) und Stabilus SE (-3,82 Prozent auf 16,62 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1.004.695 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,070 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mit 7,84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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11.08.26 OHB SE Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.17 OHB SE kaufen DZ BANK
26.02.14 OHB halten Commerzbank AG
24.02.14 OHB kaufen Bankhaus Lampe KG

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