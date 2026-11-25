SDAX-Marktbericht

Der SDAX verliert am Mittwoch an Boden.

Am Mittwoch bewegt sich der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,40 Prozent schwächer bei 16.962,86 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 85,790 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,017 Prozent auf 17.028,67 Punkte an der Kurstafel, nach 17.031,51 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 16.921,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17.138,44 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,917 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der SDAX einen Stand von 18.106,58 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2026, den Stand von 18.541,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16.159,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 2,26 Prozent. Bei 19.325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit HelloFresh (+ 8,16 Prozent auf 3,41 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 6,11 Prozent auf 1,03 EUR), Grand City Properties (+ 5,36 Prozent auf 8,06 EUR), Sixt SE St (+ 3,93 Prozent auf 74,05 EUR) und NORMA Group SE (+ 2,65 Prozent auf 11,64 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-7,40 Prozent auf 56,30 EUR), PNE (-6,31 Prozent auf 3,79 EUR), PVA TePla (-3,65 Prozent auf 23,78 EUR), Drägerwerk (-3,42 Prozent auf 124,20 EUR) und Basler (-3,34 Prozent auf 21,70 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1.318.846 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,256 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie hat mit 1,31 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net