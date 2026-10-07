DAX 25.104 -1,4%ESt50 6.180 -1,5%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,39 -1,3%Nas 27.509 -0,3%Bitcoin 74.268 -2,4%Euro 1,1198 -0,6%Öl 100,1 -0,5%Gold 4.112 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance im Blick

XETRA-Handel SDAX sackt zum Handelsstart ab

XETRA-Handel SDAX sackt zum Handelsstart ab

Der SDAX notiert am Mittwoch trotz positivem Vortag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.75 EUR 0.15 EUR 0.64 %
Charts | News | Analysen
Befesa
35.40 EUR -0.10 EUR -0.28 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Beteiligungs AG
19.30 EUR -0.34 EUR -1.73 %
Charts | News | Analysen
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
114.60 EUR -0.80 EUR -0.69 %
Charts | News | Analysen
HAMBORNER REIT
3.97 EUR -0.08 EUR -1.85 %
Charts | News | Analysen
KWS SAAT SE & Co. KGaA
67.90 EUR 0.10 EUR 0.15 %
Charts | News | Analysen
LPKF Laser & Electronics AG
15.55 EUR -0.75 EUR -4.60 %
Charts | News | Analysen
Mutares
25.00 EUR -0.55 EUR -2.15 %
Charts | News | Analysen
Nagarro SE
78.70 EUR -0.40 EUR -0.51 %
Charts | News | Analysen
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
3.00 EUR -0.11 EUR -3.47 %
Charts | News | Analysen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
74.25 EUR 4.70 EUR 6.76 %
Charts | News | Analysen
SGL Carbon SE
5.38 EUR -0.04 EUR -0.74 %
Charts | News | Analysen
SMA Solar AG
60.00 EUR 1.50 EUR 2.56 %
Charts | News | Analysen
Stabilus SE
16.14 EUR 0.14 EUR 0.88 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SDAX
18,169.69 EUR -215.12 EUR -1.17 %
News | Analysen

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,26 Prozent auf 18.336,35 Punkte. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,802 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,505 Prozent schwächer bei 18.291,95 Punkten, nach 18.384,81 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18.350,89 Punkte, das Tagestief hingegen 18.291,95 Zähler.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 0,469 Prozent zu. Vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18.753,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, lag der SDAX noch bei 18.148,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17.354,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,65 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Befesa (+ 3,53 Prozent auf 36,70 EUR), Drägerwerk (+ 2,76 Prozent auf 119,00 EUR), SGL Carbon SE (+ 1,67 Prozent auf 5,47 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,62 Prozent auf 68,95 EUR) und Deutsche Beteiligungs (+ 1,57 Prozent auf 20,05 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil LPKF Laser Electronics (-4,00 Prozent auf 15,60 EUR), SMA Solar (-2,56 Prozent auf 58,95 EUR), Nagarro SE (-2,21 Prozent auf 77,50 EUR), Stabilus SE (-1,97 Prozent auf 15,92 EUR) und pbb (-1,78 Prozent auf 3,10 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der SGL Carbon SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 98.280 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,282 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News

Werbung

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:16 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Warburg Research
08:26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.10.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank
02.10.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.