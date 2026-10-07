XETRA-Handel SDAX sackt zum Handelsstart ab

Index-Performance im Blick

07.10.26 09:27 Uhr

Der SDAX notiert am Mittwoch trotz positivem Vortag im Minus.

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,26 Prozent auf 18.336,35 Punkte. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,802 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,505 Prozent schwächer bei 18.291,95 Punkten, nach 18.384,81 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18.350,89 Punkte, das Tagestief hingegen 18.291,95 Zähler.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 0,469 Prozent zu. Vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18.753,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, lag der SDAX noch bei 18.148,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17.354,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,65 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Befesa (+ 3,53 Prozent auf 36,70 EUR), Drägerwerk (+ 2,76 Prozent auf 119,00 EUR), SGL Carbon SE (+ 1,67 Prozent auf 5,47 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,62 Prozent auf 68,95 EUR) und Deutsche Beteiligungs (+ 1,57 Prozent auf 20,05 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil LPKF Laser Electronics (-4,00 Prozent auf 15,60 EUR), SMA Solar (-2,56 Prozent auf 58,95 EUR), Nagarro SE (-2,21 Prozent auf 77,50 EUR), Stabilus SE (-1,97 Prozent auf 15,92 EUR) und pbb (-1,78 Prozent auf 3,10 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der SGL Carbon SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 98.280 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,282 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net