XETRA-Handel SDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste

SDAX im Blick

10.09.26 17:57 Uhr

Der SDAX verlor zum Handelsschluss an Wert.

Der SDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,75 Prozent tiefer bei 18.420,76 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 94,751 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,046 Prozent tiefer bei 18.551,75 Punkten, nach 18.560,24 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18.600,51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18.395,28 Punkten lag.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der SDAX bereits um 1,73 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 10.08.2026, einen Wert von 18.540,54 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der SDAX einen Stand von 17.864,36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der SDAX 16.535,50 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,14 Prozent zu. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,17 Prozent auf 54,90 EUR), STO SE (+ 2,53 Prozent auf 101,40 EUR), Drägerwerk (+ 1,80 Prozent auf 113,00 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1,38 Prozent auf 22,05 EUR) und Adtran Networks SE (+ 1,33 Prozent auf 22,90 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Hypoport SE (-6,57 Prozent auf 76,80 EUR), Jungheinrich (-4,61 Prozent auf 25,24 EUR), SMA Solar (-3,89 Prozent auf 59,35 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-3,71 Prozent auf 1,38 EUR) und Vossloh (-3,63 Prozent auf 58,40 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 1.507.047 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,220 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,89 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net