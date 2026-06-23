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XETRA-Handel SDAX zeigt sich nachmittags leichter

24.06.26 15:57 Uhr
XETRA-Handel SDAX zeigt sich nachmittags leichter | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

Werte in diesem Artikel
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JOST Werke AG
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PATRIZIA SE
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Sixt SE St.
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SDAX
17.884,6 PKT -272,4 PKT -1,50%
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Um 15:40 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 1,66 Prozent auf 17.855,93 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 88,437 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,070 Prozent auf 18.169,78 Punkte an der Kurstafel, nach 18.157,00 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18.169,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17.839,88 Einheiten.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 3,56 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, lag der SDAX bei 18.736,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 16.517,29 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 24.06.2025, den Wert von 16.913,69 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,88 Prozent. Bei 19.325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten markiert.

Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 3,28 Prozent auf 4,86 EUR), 1&1 (+ 1,96 Prozent auf 20,80 EUR), PATRIZIA SE (+ 1,79 Prozent auf 7,94 EUR), HAMBORNER REIT (+ 1,70 Prozent auf 4,48 EUR) und Fielmann (+ 1,29 Prozent auf 43,25 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Sixt SE St (-5,53 Prozent auf 66,65 EUR), JOST Werke (-5,16 Prozent auf 51,50 EUR), Basler (-4,68 Prozent auf 28,50 EUR), init innovation in traffic systems SE (-4,64 Prozent auf 47,25 EUR) und Alzchem Group (-4,60 Prozent auf 178,40 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 912.619 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Springer Nature-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,699 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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