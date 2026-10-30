XETRA-Handel SDAX zeigt sich zum Start leichter

Index-Performance im Blick

30.10.26 09:27 Uhr

Heutiger Marktbericht zum SDAX.

Am Freitag geht es im SDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0,57 Prozent auf 18.313,35 Punkte nach unten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 91,908 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,161 Prozent schwächer bei 18.388,85 Punkten, nach 18.418,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18.302,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18.388,85 Punkten.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht legte der SDAX bereits um 0,877 Prozent zu. Vor einem Monat, am 30.09.2026, stand der SDAX noch bei 18.430,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der SDAX einen Stand von 18.462,31 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, lag der SDAX noch bei 16.855,85 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,52 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Wacker Neuson SE (+ 2,48 Prozent auf 22,70 EUR), Befesa (+ 2,28 Prozent auf 38,05 EUR), Springer Nature (+ 2,19 Prozent auf 21,00 EUR), HAMBORNER REIT (+ 1,50 Prozent auf 4,07 EUR) und Fielmann (+ 1,40 Prozent auf 39,80 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen LPKF Laser Electronics (-6,25 Prozent auf 10,50 EUR), SGL Carbon SE (-5,51 Prozent auf 5,14 EUR), PVA TePla (-4,22 Prozent auf 30,84 EUR), SMA Solar (-4,18 Prozent auf 48,10 EUR) und OHB SE (-3,89 Prozent auf 234,50 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 150.352 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5,086 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mit 8,67 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net