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Kursentwicklung

XETRA-Handel: SDAX zum Handelsende mit Gewinnen

XETRA-Handel: SDAX zum Handelsende mit Gewinnen

Der SDAX verzeichnete heute Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
ASTA Energy Solutions
50.00 EUR 1.10 EUR 2.25 %
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CANCOM SE
21.40 EUR -1.05 EUR -4.68 %
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EVOTEC SE
2.88 EUR 0.08 EUR 2.93 %
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HAMBORNER REIT
4.08 EUR -0.02 EUR -0.61 %
Charts | News | Analysen
HelloFresh
2.93 EUR -0.19 EUR -6.19 %
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JOST Werke AG
60.10 EUR 0.80 EUR 1.35 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
66.40 EUR -0.70 EUR -1.04 %
Charts | News | Analysen
LPKF Laser & Electronics AG
11.60 EUR 0.20 EUR 1.75 %
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MLP SE
11.02 EUR -0.28 EUR -2.48 %
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Mutares
30.00 EUR 0.50 EUR 1.69 %
Charts | News | Analysen
OHB SE
236.00 EUR 9.50 EUR 4.19 %
Charts | News | Analysen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
30.96 EUR 2.76 EUR 9.79 %
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Indizes
SDAX
18,373.06 EUR 40.29 EUR 0.22 %
News | Analysen

Am Dienstag steht der SDAX via XETRA letztendlich 0,38 Prozent im Plus bei 18.402,22 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,300 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,205 Prozent tiefer bei 18.295,17 Punkten, nach 18.332,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.245,29 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.432,48 Zählern.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, notierte der SDAX bei 18.124,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, wies der SDAX einen Wert von 18.276,38 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bewegte sich der SDAX bei 17.310,95 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,03 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,74 Prozent auf 30,56 EUR), OHB SE (+ 4,44 Prozent auf 235,00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3,54 Prozent auf 11,70 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 2,81 Prozent auf 51,20 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,64 Prozent auf 2,88 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil CANCOM SE (-5,96 Prozent auf 21,30 EUR), HelloFresh (-3,36 Prozent auf 2,84 EUR), Mutares (-2,66 Prozent auf 29,30 EUR), JOST Werke (-2,49 Prozent auf 58,80 EUR) und MLP SE (-1,60 Prozent auf 11,08 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 825.851 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4,991 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,60 zu Buche schlagen. Mit 8,59 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
16:11 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 OHB SE Buy Deutsche Bank AG

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