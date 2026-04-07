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SDAX-Kursentwicklung

XETRA-Handel: So bewegt sich der SDAX am Mittwochnachmittag

08.04.26 15:57 Uhr
XETRA-Handel: So bewegt sich der SDAX am Mittwochnachmittag | finanzen.net

Anleger in Frankfurt schicken den SDAX am Nachmittag weit ins Plus.

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SDAX
17.204,0 PKT 670,3 PKT 4,05%
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Um 15:39 Uhr gewinnt der SDAX im XETRA-Handel 4,05 Prozent auf 17.203,04 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 85,073 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 2,19 Prozent fester bei 16.895,41 Punkten in den Handel, nach 16.533,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17.312,76 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16.895,41 Zählern.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 2,81 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17.232,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, wies der SDAX einen Wert von 17.910,24 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, lag der SDAX-Kurs bei 14.351,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,879 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18.480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Hypoport SE (+ 11,14 Prozent auf 80,30 EUR), Dürr (+ 9,75 Prozent auf 21,05 EUR), Befesa (+ 9,73 Prozent auf 32,15 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 9,39 Prozent auf 17,70 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 9,19 Prozent auf 56,45 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-18,33 Prozent auf 36,00 EUR), Südzucker (-5,34 Prozent auf 11,70 EUR), Mutares (-4,70 Prozent auf 26,35 EUR), Dermapharm (-2,44 Prozent auf 42,05 EUR) und Alzchem Group (-1,40 Prozent auf 176,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.023.247 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,175 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,88 erwartet. Mit 8,64 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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