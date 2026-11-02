DAX 26.007 +0,7%ESt50 6.184 +0,9%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,31 +0,4%Nas 25.776 +1,3%Bitcoin 69.378 -1,0%Euro 1,1201 -0,0%Öl 106,1 -9,8%Gold 3.959 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Marktbericht

XETRA-Handel: So performt der DAX aktuell

XETRA-Handel: So performt der DAX aktuell

Der DAX macht am Nachmittag Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
172.30 EUR 4.50 EUR 2.68 %
Charts | News | Analysen
Bayer
49.96 EUR -0.44 EUR -0.87 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Börse AG
315.60 EUR -5.20 EUR -1.62 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
25.65 EUR -0.38 EUR -1.46 %
Charts | News | Analysen
Fresenius SE & Co. KGaA
48.75 EUR 1.02 EUR 2.14 %
Charts | News | Analysen
Heidelberg Materials
156.30 EUR 4.35 EUR 2.86 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
52.71 EUR 1.94 EUR 3.82 %
Charts | News | Analysen
MTU Aero Engines AG
331.00 EUR 1.20 EUR 0.36 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
999.00 EUR -33.40 EUR -3.24 %
Charts | News | Analysen
RWE AG St.
56.86 EUR -0.82 EUR -1.42 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
209.45 EUR -1.00 EUR -0.48 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
131.00 EUR 4.30 EUR 3.39 %
Charts | News | Analysen
Volkswagen (VW) AG Vz.
70.32 EUR 1.20 EUR 1.74 %
Charts | News | Analysen
Vonovia SE
16.45 EUR 0.27 EUR 1.67 %
Charts | News | Analysen
Indizes
DAX 40
26,012.67 EUR 194.46 EUR 0.75 %
News | Analysen

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,31 Prozent fester bei 25.898,24 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,143 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,060 Prozent auf 25.802,74 Punkte an der Kurstafel, nach 25.818,21 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25.925,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.741,57 Punkten lag.

DAX seit Beginn des Jahres

Der DAX stand noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 25.231,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der DAX 25.629,24 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 23.958,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,54 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit MTU Aero Engines (+ 3,89 Prozent auf 342,10 EUR), Infineon (+ 2,79 Prozent auf 51,97 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,23 Prozent auf 153,80 EUR), Siemens Energy (+ 1,99 Prozent auf 129,44 EUR) und Fresenius SE (+ 1,85 Prozent auf 48,68 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Deutsche Telekom (-1,99 Prozent auf 25,57 EUR), Bayer (-1,46 Prozent auf 49,84 EUR), Deutsche Börse (-1,34 Prozent auf 316,20 EUR), Rheinmetall (-1,25 Prozent auf 1.024,60 EUR) und RWE (-1,04 Prozent auf 56,94 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.806.990 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,500 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,65 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Aktuelle Siemens Energy Aktie News

Werbung

Siemens Energy Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.