XETRA-Handel: So performt der DAX aktuell

Marktbericht

02.11.26 15:57 Uhr

Der DAX macht am Nachmittag Gewinne.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,31 Prozent fester bei 25.898,24 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,143 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,060 Prozent auf 25.802,74 Punkte an der Kurstafel, nach 25.818,21 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25.925,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.741,57 Punkten lag.

DAX seit Beginn des Jahres

Der DAX stand noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 25.231,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der DAX 25.629,24 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 23.958,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,54 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit MTU Aero Engines (+ 3,89 Prozent auf 342,10 EUR), Infineon (+ 2,79 Prozent auf 51,97 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,23 Prozent auf 153,80 EUR), Siemens Energy (+ 1,99 Prozent auf 129,44 EUR) und Fresenius SE (+ 1,85 Prozent auf 48,68 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Deutsche Telekom (-1,99 Prozent auf 25,57 EUR), Bayer (-1,46 Prozent auf 49,84 EUR), Deutsche Börse (-1,34 Prozent auf 316,20 EUR), Rheinmetall (-1,25 Prozent auf 1.024,60 EUR) und RWE (-1,04 Prozent auf 56,94 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.806.990 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,500 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,65 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net