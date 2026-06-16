XETRA-Handel: So performt der SDAX aktuell

SDAX-Marktbericht

Der SDAX wagt sich am Mittwoch nicht aus der Reserve.

Um 12:08 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,19 Prozent auf 18.457,67 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,103 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,148 Prozent stärker bei 18.450,38 Punkten, nach 18.423,12 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18.492,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 18.409,41 Einheiten.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der SDAX bereits um 0,750 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der SDAX einen Stand von 18.365,64 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16.917,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, stand der SDAX noch bei 16.741,01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,35 Prozent. Bei 19.325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15.733,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit FRIEDRICH VORWERK (+ 5,34 Prozent auf 68,05 EUR), PVA TePla (+ 4,83 Prozent auf 44,70 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,46 Prozent auf 7,91 EUR), SMA Solar (+ 2,41 Prozent auf 53,10 EUR) und Nagarro SE (+ 2,19 Prozent auf 36,38 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Fielmann (-3,01 Prozent auf 43,55 EUR), EVOTEC SE (-2,04 Prozent auf 4,60 EUR), Befesa (-1,71 Prozent auf 34,55 EUR), grenke (-1,69 Prozent auf 12,78 EUR) und pbb (-1,56 Prozent auf 3,54 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 352.768 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 4,183 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,97 erwartet. Mit 7,35 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net