XETRA-Handel: So performt der SDAX am Mittag

SDAX im Fokus

28.08.26 12:25 Uhr

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Freitag geht es im SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0,43 Prozent auf 19.033,40 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 94,254 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,149 Prozent auf 18.980,86 Punkte an der Kurstafel, nach 18.952,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18.980,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 19.054,56 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der SDAX bereits um 2,64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18.352,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, stand der SDAX bei 19.089,71 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 16.964,16 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,67 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15.733,78 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 2,95 Prozent auf 57,65 EUR), OHB SE (+ 2,73 Prozent auf 195,40 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2,54 Prozent auf 74,55 EUR), PVA TePla (+ 2,26 Prozent auf 30,74 EUR) und Mutares (+ 1,96 Prozent auf 26,05 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen GFT SE (-2,31 Prozent auf 25,35 EUR), LPKF Laser Electronics (-1,81 Prozent auf 13,55 EUR), Ströer SE (-1,51 Prozent auf 39,10 EUR), Vincorion (-1,39 Prozent auf 20,59 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,11 Prozent auf 66,70 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX sticht die TeamViewer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 483.021 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,064 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net