DAX25.049 +0,6%Est506.281 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5100 +1,3%Nas26.684 +3,1%Bitcoin57.293 +0,2%Euro1,1610 +0,2%Öl81,09 -2,7%Gold4.347 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX über 25.000-Punkte-Marke -- NEL-CEO kündigt Rücktritt an -- PUMA, DroneShield, GM, Lockheed Martin, ViaSat, Iridium und EchoStar, Redcare Pharmacy, Rheinmetall, Commerzbank & UniCredit im Fokus
Top News
Positive Tendenz: DAX notiert im Plus - 25.000er-Marke zurückerobert Positive Tendenz: DAX notiert im Plus - 25.000er-Marke zurückerobert
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursverlauf

XETRA-Handel: So performt der TecDAX am Mittag

16.06.26 12:25 Uhr
XETRA-Handel: So performt der TecDAX am Mittag | finanzen.net

Für den TecDAX geht es am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
58,10 EUR -0,68 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CANCOM SE
25,65 EUR -0,40 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
28,00 EUR 0,15 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVOTEC SE
4,81 EUR -0,02 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
freenet AG
25,80 EUR 0,12 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
72,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nordex AG
41,18 EUR 0,10 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ottobock
50,50 EUR -0,60 EUR -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QIAGEN N.V.
32,29 EUR 0,65 EUR 2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
144,64 EUR 2,24 EUR 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sartorius AG Vz.
227,30 EUR -0,30 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SMA Solar AG
48,66 EUR 0,24 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
99,45 EUR -0,95 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TeamViewer
5,56 EUR -0,02 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Internet AG
26,00 EUR -0,60 EUR -2,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
TecDAX
4.004,6 PKT 6,4 PKT 0,16%
Charts|News|Analysen

Um 12:09 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,46 Prozent stärker bei 4.016,66 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 539,421 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,084 Prozent auf 4.001,59 Punkte an der Kurstafel, nach 3.998,22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3.984,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4.028,98 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3.795,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3.558,57 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 16.06.2025, bei 3.849,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,83 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 2,18 Prozent auf 234,00 EUR), QIAGEN (+ 1,86 Prozent auf 32,36 EUR), HENSOLDT (+ 1,34 Prozent auf 72,70 EUR), Nordex (+ 1,33 Prozent auf 41,24 EUR) und SMA Solar (+ 1,26 Prozent auf 49,78 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,55 Prozent auf 99,40 EUR), AIXTRON SE (-1,46 Prozent auf 58,00 EUR), EVOTEC SE (-1,06 Prozent auf 4,83 EUR), United Internet (-0,92 Prozent auf 25,94 EUR) und Ottobock (-0,79 Prozent auf 50,40 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 959.525 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 163,761 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,49 erwartet. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,81 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
11.06.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.05.2026SAP SE BuyDeutsche Bank AG
15.05.2026SAP SE BuyUBS AG
14.05.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
14.05.2026SAP SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.05.2026SAP SE BuyDeutsche Bank AG
15.05.2026SAP SE BuyUBS AG
14.05.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
14.05.2026SAP SE BuyUBS AG
14.05.2026SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.06.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.05.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.04.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen