XETRA-Handel: So performt der TecDAX am Mittag

Kursverlauf

Für den TecDAX geht es am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Um 12:09 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,46 Prozent stärker bei 4.016,66 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 539,421 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,084 Prozent auf 4.001,59 Punkte an der Kurstafel, nach 3.998,22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3.984,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4.028,98 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3.795,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3.558,57 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 16.06.2025, bei 3.849,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,83 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 2,18 Prozent auf 234,00 EUR), QIAGEN (+ 1,86 Prozent auf 32,36 EUR), HENSOLDT (+ 1,34 Prozent auf 72,70 EUR), Nordex (+ 1,33 Prozent auf 41,24 EUR) und SMA Solar (+ 1,26 Prozent auf 49,78 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,55 Prozent auf 99,40 EUR), AIXTRON SE (-1,46 Prozent auf 58,00 EUR), EVOTEC SE (-1,06 Prozent auf 4,83 EUR), United Internet (-0,92 Prozent auf 25,94 EUR) und Ottobock (-0,79 Prozent auf 50,40 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 959.525 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 163,761 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,49 erwartet. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,81 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net