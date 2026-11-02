XETRA-Handel: So steht der MDAX am Montagnachmittag

Index-Performance

02.11.26 15:57 Uhr

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0,86 Prozent auf 30.735,00 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 342,546 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,051 Prozent auf 30.487,72 Punkte an der Kurstafel, nach 30.472,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30.785,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30.471,04 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bewegte sich der MDAX bei 30.450,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, betrug der MDAX-Kurs 31.980,52 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, betrug der MDAX-Kurs 29.751,62 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,790 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten erreicht.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 5,41 Prozent auf 34,09 EUR), TUI (+ 5,11 Prozent auf 7,33 EUR), Salzgitter (+ 4,37 Prozent auf 49,16 EUR), Lufthansa (+ 3,63 Prozent auf 7,43 EUR) und Fraport (+ 3,29 Prozent auf 65,85 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil FUCHS SE VZ (-2,26 Prozent auf 43,28 EUR), HELLA GmbH (-1,72 Prozent auf 68,40 EUR), Evonik (-1,24 Prozent auf 20,78 EUR), K+S (-0,77 Prozent auf 12,94 EUR) und HENSOLDT (-0,70 Prozent auf 85,02 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.519.510 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41,665 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 4,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Index weist die Aroundtown SA-Aktie mit 9,41 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net