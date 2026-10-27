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Kursverlauf

XETRA-Handel: TecDAX am Mittag fester

XETRA-Handel: TecDAX am Mittag fester

Der TecDAX steigt derzeit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
94.40 EUR -0.50 EUR -0.53 %
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Deutsche Telekom AG
25.00 EUR 0.08 EUR 0.32 %
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Elmos Semiconductor
123.80 EUR -0.80 EUR -0.64 %
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freenet AG
22.50 EUR -0.22 EUR -0.97 %
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Infineon AG
51.38 EUR 0.68 EUR 1.34 %
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JENOPTIK AG
38.90 EUR 0.48 EUR 1.25 %
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OHB SE
236.00 EUR 9.50 EUR 4.19 %
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SAP SE
213.75 EUR 0.95 EUR 0.45 %
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Sartorius AG Vz.
288.20 EUR 0.20 EUR 0.07 %
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Siltronic AG
58.65 EUR -0.35 EUR -0.59 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
49.12 EUR -3.33 EUR -6.35 %
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TeamViewer
7.60 EUR -0.03 EUR -0.39 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
30.96 EUR 2.76 EUR 9.79 %
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Indizes
TecDAX
4,074.72 EUR 18.25 EUR 0.45 %
News | Analysen

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,39 Prozent stärker bei 4.072,26 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 575,218 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,193 Prozent auf 4.064,28 Punkte an der Kurstafel, nach 4.056,47 Punkten am Vortag.

Bei 4.043,77 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 4.079,34 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Wert von 3.975,48 Punkten auf. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 27.07.2026, mit 3.808,76 Punkten bewertet. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 3.730,11 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,36 Prozent. Bei 4.284,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6,92 Prozent auf 30,90 EUR), OHB SE (+ 2,67 Prozent auf 231,00 EUR), Infineon (+ 2,43 Prozent auf 51,42 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,26 Prozent auf 126,80 EUR) und JENOPTIK (+ 1,79 Prozent auf 39,78 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,74 Prozent auf 48,82 EUR), Siltronic (-1,19 Prozent auf 58,30 EUR), ATOSS Software (-0,95 Prozent auf 94,00 EUR), Sartorius vz (-0,83 Prozent auf 287,10 EUR) und freenet (-0,80 Prozent auf 22,46 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.743.863 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 239,629 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,70 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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