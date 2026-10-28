XETRA-Handel: TecDAX am Mittwochmittag stärker

TecDAX-Performance im Blick

28.10.26 12:26 Uhr

Der TecDAX verzeichnet am Mittwoch Kursgewinne.

Am Mittwoch erhöht sich der TecDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0,21 Prozent auf 4.101,34 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 574,940 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,042 Prozent stärker bei 4.094,36 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4.092,64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4.104,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4.083,97 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 1,97 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3.969,15 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 28.07.2026, mit 3.837,11 Punkten bewertet. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 28.10.2025, den Wert von 3.718,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,16 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 8,94 Prozent auf 256,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,17 Prozent auf 52,85 EUR), PVA TePla (+ 4,29 Prozent auf 30,66 EUR), JENOPTIK (+ 3,01 Prozent auf 41,08 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,53 Prozent auf 31,22 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen ATOSS Software (-3,70 Prozent auf 91,20 EUR), TeamViewer (-2,10 Prozent auf 7,47 EUR), SAP SE (-1,67 Prozent auf 209,60 EUR), Nemetschek SE (-1,55 Prozent auf 72,90 EUR) und IONOS (-1,41 Prozent auf 34,94 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.334.157 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 240,645 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,80 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net