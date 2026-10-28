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TecDAX-Performance im Blick

XETRA-Handel: TecDAX am Mittwochmittag stärker

XETRA-Handel: TecDAX am Mittwochmittag stärker

Der TecDAX verzeichnet am Mittwoch Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
31.15 EUR 1.15 EUR 3.83 %
Charts | News | Analysen
ATOSS Software AG
93.60 EUR -0.80 EUR -0.85 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
25.11 EUR 0.03 EUR 0.12 %
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freenet AG
22.44 EUR -0.20 EUR -0.88 %
Charts | News | Analysen
IONOS
35.12 EUR -0.52 EUR -1.46 %
Charts | News | Analysen
JENOPTIK AG
40.28 EUR 0.86 EUR 2.18 %
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Nemetschek SE
73.45 EUR 1.20 EUR 1.66 %
Charts | News | Analysen
OHB SE
251.00 EUR 12.50 EUR 5.24 %
Charts | News | Analysen
PVA TePla AG
29.78 EUR 0.58 EUR 1.99 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
209.55 EUR -3.05 EUR -1.43 %
Charts | News | Analysen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
51.80 EUR 1.55 EUR 3.08 %
Charts | News | Analysen
TeamViewer
7.53 EUR -0.15 EUR -1.95 %
Charts | News | Analysen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
30.70 EUR -0.26 EUR -0.84 %
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Indizes
TecDAX
4,099.85 EUR 7.21 EUR 0.18 %
News | Analysen

Am Mittwoch erhöht sich der TecDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0,21 Prozent auf 4.101,34 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 574,940 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,042 Prozent stärker bei 4.094,36 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4.092,64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4.104,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4.083,97 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 1,97 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3.969,15 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 28.07.2026, mit 3.837,11 Punkten bewertet. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 28.10.2025, den Wert von 3.718,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,16 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 8,94 Prozent auf 256,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,17 Prozent auf 52,85 EUR), PVA TePla (+ 4,29 Prozent auf 30,66 EUR), JENOPTIK (+ 3,01 Prozent auf 41,08 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,53 Prozent auf 31,22 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen ATOSS Software (-3,70 Prozent auf 91,20 EUR), TeamViewer (-2,10 Prozent auf 7,47 EUR), SAP SE (-1,67 Prozent auf 209,60 EUR), Nemetschek SE (-1,55 Prozent auf 72,90 EUR) und IONOS (-1,41 Prozent auf 34,94 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.334.157 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 240,645 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,80 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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21.10.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
19.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research
07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG

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