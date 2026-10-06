XETRA-Handel: TecDAX auf grünem Terrain

Index im Blick

06.10.26 12:25 Uhr

Der TecDAX notiert aktuell im Plus.

Um 12:08 Uhr erhöht sich der TecDAX im XETRA-Handel um 1,21 Prozent auf 4.119,69 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 565,418 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,505 Prozent auf 4.090,90 Punkte an der Kurstafel, nach 4.070,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Dienstag bei 4.132,43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4.090,90 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4.022,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, notierte der TecDAX bei 3.912,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wurde der TecDAX auf 3.742,50 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,67 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4.284,41 Punkte. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 6,44 Prozent auf 267,80 EUR), QIAGEN (+ 4,52 Prozent auf 42,00 EUR), EVOTEC SE (+ 4,39 Prozent auf 3,09 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,02 Prozent auf 31,36 EUR) und TeamViewer (+ 2,78 Prozent auf 6,83 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen HENSOLDT (-2,98 Prozent auf 80,12 EUR), OHB SE (-2,44 Prozent auf 167,60 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,73 Prozent auf 26,10 EUR), Nordex (-1,56 Prozent auf 36,58 EUR) und AIXTRON SE (-0,97 Prozent auf 38,93 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1.247.682 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 213,573 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,02 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net