XETRA-Handel TecDAX beendet den Freitagshandel mit Verlusten

TecDAX-Kursentwicklung

30.10.26 17:57 Uhr

So bewegte sich der TecDAX am fünften Tag der Woche letztendlich.

Am Freitag notierte der TecDAX via XETRA zum Handelsende 1,43 Prozent leichter bei 4.090,31 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 580,656 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,240 Prozent auf 4.159,58 Punkte an der Kurstafel, nach 4.149,61 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Freitag bei 4.161,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4.082,43 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 1,69 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wurde der TecDAX mit 4.001,32 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3.829,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, stand der TecDAX noch bei 3.650,45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 12,86 Prozent aufwärts. 4.284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.322,31 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell ATOSS Software (+ 2,61 Prozent auf 94,30 EUR), Nemetschek SE (+ 1,91 Prozent auf 74,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,83 Prozent auf 26,09 EUR), SAP SE (+ 1,12 Prozent auf 211,25 EUR) und freenet (+ 0,97 Prozent auf 22,82 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil OHB SE (-8,20 Prozent auf 224,00 EUR), PVA TePla (-7,70 Prozent auf 29,72 EUR), Siltronic (-7,54 Prozent auf 58,25 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,36 Prozent auf 50,95 EUR) und Elmos Semiconductor (-6,92 Prozent auf 121,00 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6.258.068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 235,847 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,44 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net