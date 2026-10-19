XETRA-Handel TecDAX beendet den Handel im Minus

Index im Fokus

19.10.26 17:57 Uhr

Wenig verändert zeigte sich der TecDAX am Montagabend.

Der TecDAX beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 4.010,22 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 569,503 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,043 Prozent auf 4.013,48 Punkte an der Kurstafel, nach 4.015,21 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4.027,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.988,37 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 3.948,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 3.770,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 3.656,37 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,65 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit OHB SE (+ 3,76 Prozent auf 198,80 EUR), Nemetschek SE (+ 3,67 Prozent auf 76,25 EUR), PVA TePla (+ 2,70 Prozent auf 30,40 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,65 Prozent auf 131,60 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,49 Prozent auf 2,63 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SMA Solar (-3,90 Prozent auf 55,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,08 Prozent auf 28,92 EUR), Ottobock (-2,61 Prozent auf 52,20 EUR), Nordex (-1,79 Prozent auf 38,44 EUR) und Kontron (-1,57 Prozent auf 20,02 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6.022.106 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 229,940 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,03 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net