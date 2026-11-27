TecDAX aktuell

Mit dem TecDAX ging es zum Handelsschluss aufwärts.

Am Freitag bewegte sich der TecDAX via XETRA zum Handelsende 1,43 Prozent stärker bei 3.890,21 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 537,278 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,258 Prozent auf 3.845,41 Punkte an der Kurstafel, nach 3.835,52 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3.845,41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3.896,32 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 2,16 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4.092,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4.104,52 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3.563,36 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,34 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 9,18 Prozent auf 108,20 EUR), SMA Solar (+ 7,61 Prozent auf 47,52 EUR), Siltronic (+ 5,08 Prozent auf 50,10 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,07 Prozent auf 21,14 EUR) und HENSOLDT (+ 4,84 Prozent auf 83,22 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Ottobock (-3,24 Prozent auf 38,80 EUR), Drägerwerk (-0,85 Prozent auf 116,80 EUR), ATOSS Software (-0,24 Prozent auf 83,70 EUR), United Internet (-0,08 Prozent auf 25,36 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,00 Prozent auf 43,53 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 3.947.184 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 214,306 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net