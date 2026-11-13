XETRA-Handel TecDAX fällt zum Start

Index im Blick

13.11.26 09:27 Uhr

Der TecDAX verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der TecDAX verliert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 0,46 Prozent auf 4.089,59 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 582,472 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,509 Prozent auf 4.087,75 Punkte an der Kurstafel, nach 4.108,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4.090,33 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4.081,14 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 1,96 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3.988,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wurde der TecDAX mit 4.063,12 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3.548,58 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,84 Prozent nach oben. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3.322,31 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Eckert Ziegler (+ 1,59 Prozent auf 14,73 EUR), IONOS (+ 1,11 Prozent auf 36,56 EUR), Ottobock (+ 0,77 Prozent auf 39,50 EUR), SAP SE (+ 0,35 Prozent auf 213,30 EUR) und Sartorius vz (+ 0,24 Prozent auf 287,80 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil OHB SE (-4,36 Prozent auf 184,20 EUR), SMA Solar (-3,24 Prozent auf 47,72 EUR), HENSOLDT (-2,04 Prozent auf 77,84 EUR), PVA TePla (-1,97 Prozent auf 26,88 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,61 Prozent auf 49,64 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 328.129 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 238,161 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 4,92 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net