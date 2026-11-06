XETRA-Handel TecDAX gibt nach

TecDAX aktuell

06.11.26 15:57 Uhr

Der TecDAX sinkt heute.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 1,13 Prozent leichter bei 3.993,73 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 589,137 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,406 Prozent auf 4.023,16 Punkte an der Kurstafel, nach 4.039,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4.024,92 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.975,96 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 2,09 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4.099,22 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.08.2026, den Stand von 4.000,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der TecDAX mit 3.498,24 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 10,19 Prozent zu Buche. Bei 4.284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3.322,31 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 4,22 Prozent auf 51,15 EUR), AIXTRON SE (+ 4,18 Prozent auf 30,14 EUR), Nordex (+ 3,13 Prozent auf 42,22 EUR), PVA TePla (+ 2,63 Prozent auf 27,30 EUR) und Siltronic (+ 2,59 Prozent auf 51,50 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-6,78 Prozent auf 76,98 EUR), ATOSS Software (-4,06 Prozent auf 89,80 EUR), Drägerwerk (-3,24 Prozent auf 101,40 EUR), Ottobock (-3,18 Prozent auf 47,15 EUR) und OHB SE (-2,85 Prozent auf 190,60 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3.368.973 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 241,943 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,32 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net