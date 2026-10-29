XETRA-Handel: TecDAX legt am Mittag zu

Kursentwicklung im Fokus

29.10.26 12:25 Uhr

Der TecDAX macht derzeit Gewinne.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,66 Prozent fester bei 4.142,94 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 580,259 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,159 Prozent fester bei 4.122,16 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4.115,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4.158,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4.108,96 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 3,00 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4.003,10 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3.845,33 Punkten auf. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 29.10.2025, mit 3.672,18 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14,31 Prozent nach oben. Bei 4.284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. 3.322,31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 6,61 Prozent auf 33,55 EUR), HENSOLDT (+ 2,95 Prozent auf 88,58 EUR), PVA TePla (+ 2,26 Prozent auf 31,70 EUR), Siltronic (+ 2,23 Prozent auf 62,00 EUR) und Deutsche Telekom (+ 2,19 Prozent auf 25,69 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil OHB SE (-2,69 Prozent auf 253,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,06 Prozent auf 28,54 EUR), TeamViewer (-1,80 Prozent auf 7,38 EUR), IONOS (-1,52 Prozent auf 35,10 EUR) und SAP SE (-1,35 Prozent auf 208,35 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2.166.705 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 238,444 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,43 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,94 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net