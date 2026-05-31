XETRA-Handel: TecDAX legt zum Start zu

Index im Blick

Der TecDAX bleibt auch am Montagmorgen in der Gewinnzone.

Am Montag geht es im TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,62 Prozent auf 4.186,03 Punkte nach oben. Damit sind die enthaltenen Werte 566,219 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,700 Prozent auf 4.189,18 Punkte an der Kurstafel, nach 4.160,08 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4.192,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4.182,40 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3.697,16 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, notierte der TecDAX bei 3.787,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3.846,85 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 15,50 Prozent aufwärts. Bei 4.192,99 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 3,72 Prozent auf 64,10 EUR), TeamViewer (+ 3,39 Prozent auf 6,10 EUR), IONOS (+ 2,99 Prozent auf 28,98 EUR), Nagarro SE (+ 2,61 Prozent auf 41,64 EUR) und ATOSS Software (+ 2,60 Prozent auf 79,00 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil HENSOLDT (-2,01 Prozent auf 86,64 EUR), Eckert Ziegler (-1,88 Prozent auf 16,21 EUR), Siltronic (-1,72 Prozent auf 102,90 EUR), QIAGEN (-1,28 Prozent auf 31,24 EUR) und Siemens Healthineers (-1,17 Prozent auf 34,51 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 274.312 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 181,275 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,01 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net