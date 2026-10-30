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Kursentwicklung

XETRA-Handel TecDAX liegt im Minus

XETRA-Handel TecDAX liegt im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am fünften Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
91.20 EUR -0.90 EUR -0.98 %
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Bechtle AG
33.90 EUR -1.58 EUR -4.45 %
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Carl Zeiss Meditec AG
35.50 EUR 0.70 EUR 2.01 %
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Deutsche Telekom AG
25.88 EUR 0.29 EUR 1.13 %
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freenet AG
22.84 EUR 0.26 EUR 1.15 %
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Nemetschek SE
73.60 EUR 0.40 EUR 0.55 %
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OHB SE
225.00 EUR -20.00 EUR -8.16 %
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PVA TePla AG
30.90 EUR -0.86 EUR -2.71 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
212.05 EUR 3.50 EUR 1.68 %
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Siltronic AG
59.50 EUR -0.60 EUR -1.00 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
51.45 EUR -2.15 EUR -4.01 %
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TeamViewer
7.36 EUR -0.06 EUR -0.74 %
Charts | News | Analysen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
27.64 EUR -1.16 EUR -4.03 %
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Indizes
TecDAX
4,106.90 EUR -42.71 EUR -1.03 %
News | Analysen

Um 12:08 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,91 Prozent leichter bei 4.111,94 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 580,656 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,240 Prozent auf 4.159,58 Punkte an der Kurstafel, nach 4.149,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4.161,05 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4.104,92 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 2,23 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wurde der TecDAX auf 4.001,32 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, lag der TecDAX bei 3.829,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, stand der TecDAX bei 3.650,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,46 Prozent. Bei 4.284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3.322,31 Zählern.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 2,11 Prozent auf 74,95 EUR), ATOSS Software (+ 1,96 Prozent auf 93,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,61 Prozent auf 35,32 EUR), SAP SE (+ 1,56 Prozent auf 212,15 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,01 Prozent auf 25,88 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen OHB SE (-8,20 Prozent auf 224,00 EUR), Siltronic (-6,83 Prozent auf 58,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,18 Prozent auf 51,60 EUR), Bechtle (-5,61 Prozent auf 33,62 EUR) und PVA TePla (-5,22 Prozent auf 30,52 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.502.215 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 235,847 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
29.10.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
19.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research

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