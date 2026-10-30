XETRA-Handel TecDAX liegt im Minus

Kursentwicklung

30.10.26 12:25 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am fünften Tag der Woche.

Um 12:08 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,91 Prozent leichter bei 4.111,94 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 580,656 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,240 Prozent auf 4.159,58 Punkte an der Kurstafel, nach 4.149,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4.161,05 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4.104,92 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 2,23 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wurde der TecDAX auf 4.001,32 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, lag der TecDAX bei 3.829,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, stand der TecDAX bei 3.650,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,46 Prozent. Bei 4.284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3.322,31 Zählern.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 2,11 Prozent auf 74,95 EUR), ATOSS Software (+ 1,96 Prozent auf 93,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,61 Prozent auf 35,32 EUR), SAP SE (+ 1,56 Prozent auf 212,15 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,01 Prozent auf 25,88 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen OHB SE (-8,20 Prozent auf 224,00 EUR), Siltronic (-6,83 Prozent auf 58,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,18 Prozent auf 51,60 EUR), Bechtle (-5,61 Prozent auf 33,62 EUR) und PVA TePla (-5,22 Prozent auf 30,52 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.502.215 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 235,847 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net