XETRA-Handel: TecDAX notiert am Freitagnachmittag im Plus

TecDAX-Entwicklung

09.10.26 15:57 Uhr

TecDAX-Handel heute.

Am Freitag geht es im TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,85 Prozent auf 3.999,29 Punkte aufwärts. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 566,169 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,250 Prozent höher bei 3.975,45 Punkten in den Handel, nach 3.965,53 Punkten am Vortag.

Bei 3.964,68 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 4.008,27 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 2,25 Prozent. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 3.994,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der TecDAX mit 3.824,59 Punkten gehandelt. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 09.10.2025, den Wert von 3.747,47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 10,35 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 7,74 Prozent auf 26,72 EUR), Nemetschek SE (+ 4,90 Prozent auf 67,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,86) Prozent auf 32,26 EUR), TeamViewer (+ 3,78 Prozent auf 6,86 EUR) und Drägerwerk (+ 3,41 Prozent auf 115,20 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Deutsche Telekom (-6,82 Prozent auf 25,00 EUR), OHB SE (-1,52 Prozent auf 155,80 EUR), JENOPTIK (-1,34 Prozent auf 39,90 EUR), United Internet (-1,03 Prozent auf 23,06 EUR) und freenet (-0,63 Prozent auf 22,24 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 9.477.139 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 216,551 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,79 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net