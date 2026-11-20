TecDAX-Performance im Blick

Der TecDAX kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Am Freitag steht der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1,42 Prozent im Minus bei 3.871,31 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 555,975 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 1,16 Prozent schwächer bei 3.881,49 Punkten in den Freitagshandel, nach 3.927,10 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3.881,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.865,94 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 5,14 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4.012,39 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 20.08.2026, mit 4.065,34 Punkten bewertet. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 20.11.2025, den Wert von 3.432,94 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,82 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit freenet (+ 2,26 Prozent auf 24,48 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,23 Prozent auf 26,36 EUR), Drägerwerk (+ 0,34 Prozent auf 116,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,12 Prozent auf 32,30 EUR) und United Internet (-0,08 Prozent auf 24,38 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen AIXTRON SE (-6,67 Prozent auf 30,34 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,30 Prozent auf 46,12 EUR), Infineon (-4,68 Prozent auf 47,04 EUR), JENOPTIK (-4,55 Prozent auf 34,42 EUR) und PVA TePla (-4,26 Prozent auf 26,08 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 714.469 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 218,935 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,39 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net