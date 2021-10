XETRA-SCHLUSS/Aareal Bank plus 24 Prozent - DAX fest

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Kräftig erholt haben sich am Donnerstag die Kurse am deutschen Aktienmarkt. Mit der Entspannung bei den Energiepreisen gewann der DAX 1,9 Prozent auf 15.251 Punkte. Damit schloss er wieder deutlich über dem wichtigen und zuletzt umkämpften Unterstützungsbereich um 15.000 Punkte, in dem auch die 200-Tage-Linie verläuft. "Die Anleger sehen den Test der 200-Tage-Linie zunächst als erfolgreich an und steigen wieder ein", so Jochen Stanzl von CMC Markets. Star des Tages waren Aareal Bank, die mit Übernahmeinteresse um zeitweise 25 Prozent nach oben schossen.

Zum Schluss zogen Aareal um knapp 24 Prozent auf 29,20 Euro Euro an. Laut Aareal Bank nehmen Finanzinvestoren derzeit Einblick in die Bücher und bereiten ein Übernahmeangebot über 29 Euro je Aktie vor. Laut einem Agenturbericht soll es sich um Advent und Centerbridge handeln.

Deutsche Post erholt - höhere Prognose kommt

Deutsche Post gewannen 1,3 Prozent. Das Unternehmen will die Prognosen nach oben nehmen. Trotzdem äußerte sich ein Marktteilnehmer skeptisch: "Auch die Deutsche Post wird die höheren Energiepreise bei den Transportkosten zu spüren bekommen", warnte er.

Autotitel erholt - BMW nicht so stark eingebrochen wie Mercedes

Von der Erholung profitierten auch die zuletzt stark gedrückten Autotitel. BMW zogen um 2,3 Prozent an, obwohl der Konzern im dritten Quartal 12,2 Prozent weniger Autos verkauft hat als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Daimler hatte für Mercedes-Benz allerdings am Mittwoch von einem noch deutlich stärkeren Absatzeinbruch um 30 Prozent gesprochen. Daimler erholten sich nun um 4,1 Prozent. Conti legten um 4 Prozent zu. Größter DAX-Gewinner waren allerdings Deutsche Bank, die um 4,3 Prozent stiegen.

Nicht mithalten konnten die Versorger RWE und Eon, die sich lediglich knapp behaupteten. Auch DAX-Neuling Sartorius gaben noch etwas nach.

Varta sehr fest - Adler drehen nach oben

Positiv nahmen Händler bei Varta (+7,9%) die Aussagen vom ersten Kapitalmarkttag seit dem Börsengang 2017 auf. Der Batteriehersteller will sein Know-how von kleinen Batterien auf den Bau von Elektroauto-Batterien übertragen. Die Pilotproduktion von V4Drive-Zellen soll am Jahresende starten, die Massenproduktion zwei Jahre später.

Für die Aktie der Adler Group ging es nach dem Ausverkauf am Vortag nun um 15,5 Prozent nach oben. Der Immobilienkonzern hat auf die Vorwürfe von Viceroy Research reagiert. Der Bericht des Analysehauses, hinter dem der als Shortseller tätige Investor Fraser Perring steht, enthalte Unterstellungen, die Adler "auf das Schärfste" zurückweist, so der Konzern.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.250,86 +1,9% +11,17%

DAX-Future 15.235,00 +2,0% +11,75%

XDAX 15.252,95 +1,3% +11,59%

MDAX 33.506,20 +0,6% +8,80%

TecDAX 3.619,19 +0,4% +12,65%

SDAX 16.192,11 +1,9% +9,67%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 169,70 +9

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 37 3 0 3.838,7 76,3 96,2

MDAX 32 17 1 972,3 57,9 63,5

TecDAX 17 13 0 1.137,3 40,1 59,8

SDAX 53 15 2 354,0 19,9 22,0

