XETRA-SCHLUSS/Abverkauf im DAX hält an - Airbus belastet

DOW JONES--Nach dem Abverkauf am Vortag ist es zunächst zu einer zaghaften Erholung am deutschen Aktienmarkt gekommen. Als am Nachmittag die Wall Street deutlicher ins Minus rutschte, wechselte auch der DAX das Vorzeichen und schloss 0,5 Prozent tiefer bei 22.315 Punkten. Dabei belastete auch das Minus von 2,2 Prozent bei Schwergewicht Airbus nach Zahlenausweis. An der Gemengelage hat sich ansonsten wenig geändert: nachdem es schnell und zu stark für den DAX nach oben gegangen war, lieferten die Unternehmenszahlen nicht die Argumente zu kaufen, sondern eher Gewinne mitzunehmen. Selbst die Rüstungswerte schlossen im Minus, obwohl in den Sektor weitere Milliarden Euro fließen, um die Bundeswehr zu stärken.

Wer­bung Wer­bung

Ausblick von Airbus verstimmt

Das Flugzeugauslieferungsziel von Airbus und der Finanzausblick auf das laufende Jahr wirkten nach Einschätzung der Analysten von RBC Capital Markets konservativ. Der Flugzeughersteller erwarte in diesem Jahr rund 820 Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen, etwas weniger als die von Analysten prognostizierten 824 Einheiten.

Nicht gut kamen auch die Geschäftszahlen von Mercedes-Benz an, der Kurs verlor 2,5 Prozent. Die Analysten von RBC lobten zwar, das operative Ergebnis im vierten Quartal sei immer noch besser als die Konsenserwartung ausgefallen, jedoch enttäusche der Margenausblick auf 2025. Laut Unternehmen soll der Konzernumsatz bei leicht sinkenden Autoverkäufen ebenfalls knapp zurückgehen. Das operative Ergebnis auf Konzernbasis dürfte deutlich unter Vorjahr liegen.

Wer­bung Wer­bung

Bei Siemens Healthineers (-2,0%) belastete ein Paketverkauf der Mutter Siemens. Siemens hatte wie angekündigt rund 2 Prozent des Grundkapitals oder rund 26,5 Millionen Aktien platziert und damit 1,45 Milliarden Euro erlöst.

Krones schlossen 6,6 Prozent im Minus und gaben damit fast alle in diesem Jahr gesehenen Gewinne wieder ab. Der Ausblick für 2025 sei optimistisch, dürfte allerdings zunächst keine größeren Konsensanpassungen auslösen, hieß es bei der DZ Bank.

Wer­bung Wer­bung

Hypoport verteuerten sich nach der Zahlenvorlage um 6,5 Prozent. Der Hypothekenfinanzierer hatte 2024 den Umsatz und das operative Ergebnis deutlich gesteigert und stellte für 2025 zweistellige Wachstumsraten in Aussicht für Umsatz und operatives Ergebnis.

Knorr-Bremse steigerte im vergangenen Jahr bei leicht schwächeren Umsätzen den operativen Gewinn etwas deutlicher als erwartet. Die Marge will der Münchener Bremsenhersteller 2025 erneut steigern. Der Kurs zog um gut 2 Prozent an.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 22.314,65 -0,5% +12,21%

DAX-Future 22.351,00 -0,6% +11,88%

XDAX 22.296,46 -0,6% +12,44%

MDAX 27.397,26 -0,7% +7,29%

TecDAX 3.848,81 -0,2% +12,88%

SDAX 14.826,64 -0,4% +8,29%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,61% +17

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 13 27 0 4.213,7 70,3 72,2

MDAX 16 30 4 609,8 33,7 51,5

TecDAX 13 16 1 1.130,9 23,4 22,7

SDAX 29 38 3 129,1 8,1 9,3

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2025 11:55 ET (16:55 GMT)