XETRA-SCHLUSS/Abwärtstrend im DAX intakt

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es auch am Dienstag weiter nach unten gegangen. Momentan gibt es kaum Gegenwehr, das heißt, die Käufer halten das Geld zusammen und warten auf niedrigere Einstiegskurse. Nachdem lange Zeit negative Nachrichten über die einsetzende Konjunkturschwäche in Deutschland und Europa kaum in die Anlageentscheidungen eingeflossen sind, werden mit Blick auf die Jahresrendite nun die verbliebenen Gewinne realisiert. Seit Jahresbeginn notiert der DAX noch immer über 9 Prozent im Plus, im DAX-Kursindex sind es noch 6 Prozent. Und wie schnell es nach unten gehen kann, war in den vergangenen Tagen zu beobachten. Heute fiel der DAX um ein weiteres Prozent auf 15.256 Punkte.

Anleger positionieren sich defensiver

Die Anleihen profitieren momentan nicht von der Risikoaversion der Anleger, vielmehr geht es für sie mit Blick auf die Zinspolitik der Europäischen Notenbank und angesichts der weiterhin zu hohen Inflation ebenfalls nach unten. Alles in allem kein Grund für die internationalen Investoren, den Euro zu kaufen, der unter 1,06 Dollar notiert. Im Einklang mit dem Sektor der europäischen Technologiewerte wurde die Aktie von SAP (-2,8%) Prozent verkauft, das Minus des Index-Schwergewichtes lastete auf dem DAX. Siemens, die ebenfalls eine hohe Gewichtung haben, schlossen 1,9 Prozent im Minus. Von der aktuellen Zinslandschaft profitieren dagegen die Finanzwerte, so verwundert nicht, dass Deutsche Bank, aber auch die Munich Re und die Allianz leicht im Plus schlossen.

Bei Verbio belastete der Ausblick, die Aktie verbuchte ein Minus von 5,1 Prozent. Eckert & Ziegler (+8,1%) zog dagegen einen Großauftrag in den USA an Land. Das Unternehmen liefert trägerfreies Lutetium-177 an Point Biopharma Global. Die Vereinbarung habe eine Laufzeit von zehn Jahren mit einem gesamten Umsatzvolumen von über 100 Millionen Euro. Trotz der jüngst gestiegenen Volatilität an den Börsen ist das Interesse an dem Börsengang von Schott Pharma weiter gut. Die Spanne wurde von den begleitenden Banken nun auf 26,50 zu 27 Euro nach zuvor 24,50 zu 28,50 Euro eingeengt.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.255,87 -1,0% +9,57%

DAX-Future 15.393,00 -0,9% +7,40%

XDAX 15.256,21 -1,1% +10,00%

MDAX 25.676,18 -1,7% +2,22%

TecDAX 2.967,56 -1,0% +1,59%

SDAX 12.569,22 -1,7% +5,40%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,95 +10

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 13 27 0 3.138,6 70,9 66,2

MDAX 6 42 2 464,0 25,8 30,1

TecDAX 6 23 1 789,0 24,5 22,0

SDAX 10 58 2 131,1 19,3 15,4

===

