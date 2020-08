XETRA-SCHLUSS/Achterbahnfahrt bei dünnen Umsätzen

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Dienstag nach einer Achterbahnfahrt eine etwas leichtere Tendenz durchgesetzt. Der DAX fiel um 0,3 Prozent auf 12.882 Punkte. Damit scheiterte ein Ausflug des DAX über die 13.000er Marke genauso wie zuvor eine Attacke auf die charttechnische Unterstützung bei 12.800 Punkten. "Die Umsätze sind zu dünn für eine nachhaltige Bewegung", sagte ein Händler, der den Markt nach wie vor im "Sommerloch" sah. Zudem seien einige Marktteilnehmer interessiert, dass der DAX vor dem Optionsverfall am Freitag unter der 13.000er Markte bleibe. Von anderer Seite hieß es wiederum, der steigende Euro bremse die Exportaussichten europäischer Unternehmen.

Trotzdem blieb die Grundstimmung positiv: Laut der neuen Umfrage der Bank of America unter den internationalen Fondsmanager ist die Eurozone nun der klare Anlagefavorit unter den Regionen: "Hier läuft die wirtschaftliche Erholung deutlich schneller als in den USA", so ein Marktteilnehmer. Das spreche für eine vergleichsweise gute Entwicklung der Aktienmärkte.

"Auch in Asien kommt die Erholung voran", so Marktanalyst Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest. Er ergänzte, exportorientierte europäische Aktien sollten davon besonders profitieren. Im DAX stiegen Covestro um 2,7 Prozent, auch Henkel zogen an. Deutlicher im Minus schlossen MTU, Beiersdorf und Eon.

Evotec fest - Allianz mit Novo Nordisk

Im TecDAX gewannen Evotec 1,7 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen hat mit Novo Nordisk eine strategische Allianz zur Erforschung und Entwicklung von Therapeutika für Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen gegründet. Evotec wird eine Abschlagszahlung, Forschungszahlungen und mehr als 150 Millionen Euro Meilensteinpotenzial je Produkt sowie Umsatzbeteiligungen erhalten.

Im SDAX fielen Tele Columbus nach Zahlenausweis um 5,5 Prozent. Der Umsatz liege 3 Prozent unter Konsens, das EBITDA habe die Markterwartung knapp verfehlt, hieß es im Handel. Auf der anderen Seite setzten Atoss Software ihre Hausse mit einem Plus von 7 Prozent fort und Hornbach Holding markierten mit einem Plus von 4,1 Prozent auf 89,10 Euro ebenfalls neue Rekordstände.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 56,7 (Vortag: 44,4) Millionen Aktien im Wert von rund 2,30 (Vortag: 1,71) Milliarden Euro. Es gab neun Kursgewinner und 21 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.881,76 -0,30% -2,77%

DAX-Future 12.858,00 -0,58% -1,61%

XDAX 12.864,10 -0,49% -2,06%

MDAX 27.311,83 -0,65% -3,54%

TecDAX 3.093,14 -0,47% +2,59%

SDAX 12.566,53 -0,05% +0,44%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,38% +27

