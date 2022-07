XETRA-SCHLUSS/Anfangsgewinne halten nicht - Fielmann mit Kursrutsch

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem ermutigenden Start sind am deutschen Aktienmarkt im Handelsverlauf am Montag sämtliche Gewinne wieder verlorengegangen. Der DAX büßte am Ende 0,3 Prozent ein auf 12.773 Punkte, nachdem er im Tageshoch schon 12.920 Punkte erreicht hatte. Ganz ähnlich erging es dem MDAX und dem TecDAX, wobei der MDAX am Ende sogar ein kräftiges Minus von 1,3 Prozent zeigte.

Das Geschäft wurde als vergleichsweise ruhig beschrieben, auch weil aus den USA die Impulse fehlten. Dort ruht der Aktienhandel wegen des Unabhängigkeitsfeiertags. Auf die Stimmung drückte der im Tagesverlauf stark um über 10 Prozent anziehende Gaspreis. Erst am Wochenende hatte es neue Warnungen vor den fatalen Folgen eines drohenden kompletten Gaslieferstopps aus Russland gegeben.

Fielmann warnt

Dazu kam eine Gewinnwarnung der Optikerkette Fielmann. Sie verstärkte die Bedenken mit Blick auf die nahende Berichtssaison, wonach die Gewinn- und Umsatzschätzungen zu hoch sein könnten.

Nach vorläufigen Geschäftszahlen und einem eingedampften Ausblick brach die Fielmann-Aktie um 12,1 Prozent ein. Ein veränderter margenschwächerer Produktmix, der Krieg in der Ukraine sowie die hohe Inflation verhagelten Fielmann insbesondere das Ergebnis auf der Gewinnseite. Auch ein hoher Krankenstand der Mitarbeiter forderte Tribut.

Zur Warnung von Fielmann hieß es auch, dass bislang nur sehr wenige Unternehmen vorläufige Zahlen vorgelegt hätten sei kein gutes Zeichen. Denn erfahrungsgemäß informierten die Unternehmen besonders dann vorzeitig über ihre Zahlen, wenn sich ein Übertreffen der Erwartungen abzeichne.

Schaeffler-Aufstockung bei Vitesco beruhigt

Vitesco verteuerten sich um 7,7 Prozent auf 39,86 Euro. Hintergrund war die Nachricht, dass die Familie Schaeffler ihre Beteiligung an der früheren Antriebssparte von Continental erhöht hat und mittlerweile auf knapp 50 Prozent hält. Laut den Analysten von Citi dämpfte das Sorgen, die Schaeffler-Familie könne Vitesco-Aktien verkaufen, nachdem im März die Haltefrist für die Aktien nach dem Börsengang ausgelaufen war. Daneben sehen die Experten aber auch gute industrielle Gründe für die Anteilsaufstockung durch den Automobil-und Maschinenbauer und halten Vitesco zudem für attraktiv bewertet. Als Kursziel sehen sie 72 Euro. Schaeffler gewannen 1,6 Prozent.

Größter Verlierer im DAX war die Vonovia-Aktie mit einem Minus von 4,9 Prozent. Aber auch andere Immobilienaktien lagen schwach im Markt. Alstria Office verloren 6,3, Deutsche Wohnen 5,4 und Aroundtown 5,2 Prozent. Immobilienaktien gelten als große Verlierer im derzeitigen Umfeld steigender Zinsen.

Shop Apotheke fielen um 7,5 Prozent. Oddo BHF hat die Aktien laut Händlern auf "Neutral" zurückgenommen. "Bei den dünnen Umsätzen reicht das für die starken Kursverluste", meinte ein Teilnehmer. Der Kurs des Schweizer Wettbewerbers verlor knapp 3 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.773,38 -0,3% -19,59%

DAX-Future 12.757,00 -0,2% -19,36%

XDAX 12.774,75 -1,1% -19,39%

MDAX 25.505,48 -1,3% -27,38%

TecDAX 2.881,39 -0,5% -26,50%

SDAX 11.854,13 -0,6% -27,78%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 149,28 -137

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 19 21 0 2.187,0 54,4 82,1

MDAX 16 34 0 463,0 34,1 41,6

TecDAX 10 20 0 434,5 17,9 27,3

SDAX 34 34 2 138,6 7,7 10,5

