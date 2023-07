XETRA-SCHLUSS/Anleger greifen bei Rücksetzer im DAX zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Mittwoch nach unten gegangen. Der DAX verabschiedete sich mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 16.131 Punkten aus dem Handel. Kurz vor Eröffnung an der Wall Street hatte er die 16.000er-Marke getestet, hier war gute Kaufbereitschaft zu beobachten. Für die weitere Richtung dürften die Notenbanken die Impulse setzen, die Fed am Abend und die Europäische Zentralbank am Donnerstagmittag, während die Bank of Japan den Reigen am Freitag beendet. Sollten Fed und EZB neben ihren erwarteten Zinsanhebungen um 25 Basispunkte eher taubenhafte Signale an den Kapitalmarkt senden, wäre dies ein positiver Impuls für den Aktienmarkt. Ansonsten gab es am Mittwoch eine Menge Quartalszahlen, die es abzuarbeiten galt.

Berichtssaison solide - Varta enttäuscht einmal mehr

Gut kamen die Geschäftszahlen der Deutschen Bank (+1,4%) an, die Erträge legten dank der hohen Zinsen überraschend deutlich zu. Ein Sahnehäubchen obenauf liefert das Aktienrückkaufprogramm von bis zu 450 Millionen Euro noch in diesem Jahr. Zufrieden mit den Geschäftszahlen des Vermögensverwalters DWS (+4,2%) äußerten sich die Analysten von Jefferies. Der Vorsteuergewinn im zweiten Quartal habe deutlich positiv überrascht, die Nettoneuzuflüsse lagen zudem deutlich über der Erwartung.

Deutsche Börse stiegen nach Veröffentlichung besserer Zweitquartalszahlen um 1,1 Prozent. Getrieben von massiv gestiegenen Zinseinnahmen übertraf der Börsenbetreiber sowohl die Umsatz- wie auch die Ergebnisprognosen. Zugleich bewegten sich die operativen Kosten im Rahmen der Erwartungen.

Sehr gut kam auch die erhöhte Gewinnprognose von RWE (+1,7%) an. Die zahlreichen derzeit im Bau befindlichen Projekte, die vielen Auktionserfolge, die organischen Pipelineerweiterungen, die kleineren Übernahmen sowie die Con-Edison-Akquisition bilden für die Analysten der DZ Bank das Fundament für den Optimismus.

Als "gemischte Tüte" bezeichnete Bernstein die Zweitquartalszahlen der Porsche AG (-2,1%). Der Umsatz habe die Erwartungen verfehlt, das Ergebnis je Aktie habe dagegen die Erwartungen übertroffen. Zum bestätigten Ausblick hieß es, dass der obere Rand des Prognosekorridors ambitioniert erscheine.

Puma (+5,5%) lieferte ein solides Zahlenwerk und ließ sich die Tür offen, die Prognose im Verlauf des Geschäftsjahres noch anzuheben. Varta (-5,8%) überraschte einmal mehr mit einer Gewinnwarnung, die an den Nerven der Aktionäre gezerrt haben dürfte. Ein schwaches zweites Quartal bei K+S machte das Erreichen der Markterwartung für 2023 weniger wahrscheinlich, der Kurs gab nach zwischenzeitlich höheren Verlusten 1,7 Prozent ab.

