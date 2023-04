XETRA-SCHLUSS/Anleger präferieren zweite Reihe am Aktinemarkt

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem ruhigen Donnerstag hat der deutsche Aktienmarkt leicht im Plus geschlossen. Der DAX legte um 0,2 Prozent auf 15.729 Punkte zu, M- und SDAX schnitten besser ab. Der Handel verlief in ruhigen Bahnen, die Impulse fehlten. Dies dürfte sich kommende Woche ändern, wenn die Berichtssaison langsam an Fahrt aufnimmt. Der Euro profitierte von der Schwäche im Dollar und stieg gegenüber dem Greenback auf 1,1050. Den negativen Impuls für den Dollar lieferten die rückläufigen Erzeugerpreise in den USA, die bestätigten, dass die Inflation dort den Höhepunkt gesehen haben dürfte. Damit kamen die Erwartungen an weitere Zinsanhebungen durch die US-Notenbank leicht zurück, was auf der Währung lastete. Profiteur der Entwicklung war das Gold, das mit 2.048,80 Dollar auf dem höchsten Stand seit einem Jahr notierte.

Zweite Reihe am deutschen Aktienmarkt gesucht

Nachdem der DAX lange Zeit besser als die zweite Reihe abschnitt, ist dies momentan umgekehrt. So schloss der MDAX 0,8 Prozent im Plus. Hier legte die Aktie von Thyssenkrupp um 4,3 Prozent zu, seit Jahresbeginn ist der Wert bereits um ein Viertel teurer geworden. Die Aktie von Hellofresh stellte mit plus 5,2 Prozent den Gewinner in dem Marktsegment. Die Analysten der LBBW stufen das Geschäftsmodell als sehr attraktiv ein. Der Trend zu einem steigenden Online-Anteil im Lebensmitteleinzelhandel sollte sich fortsetzen, wovon Hellofresh profitieren würde.

Der SDAX legte mit einem Plus von 1,5 Prozent noch deutlicher zu. Eine Renaissance erlebte die Aktie des europäischen Onlinebrokers Flatexdegiro (+6,3%), nachdem die Privatanleger wieder stärker an der Börse aktiv sind. Hensoldt legten um 4,4 Prozent zu, hier wird mit weiter steigenden Aufträgen gerechnet.

Die Aktie von Sto SE gewann nach den Jahreszahlen 5,4 Prozent. Der Kostendruck beim Hersteller von Gebäudebeschichtungen und Dämmstoffen habe die Marge nicht ganz so weit gedrückt wie erwartet, hieß es im Handel. Zudem sei der Ausblick recht optimistisch. Die Kommanditvorzugsaktionäre sollen für 2022 unverändert eine Basisdividende von 0,31 Euro und einen Sonderbonus von 4,69 Euro je Aktie erhalten.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.729,46 +0,2% +12,97%

DAX-Future 15.866,00 +0,1% +12,73%

XDAX 15.726,44 +0,2% +13,38%

MDAX 27.561,50 +0,8% +9,73%

TecDAX 3.322,68 +0,4% +13,75%

SDAX 13.357,91 +1,5% +12,01%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 135,08 -15

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 23 17 0 2.643,4 53,9 64,7

MDAX 33 17 0 537,4 41,8 41,6

TecDAX 20 10 0 694,4 20,8 21,2

SDAX 57 9 4 159,5 9,6 8,5

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2023 11:54 ET (15:54 GMT)