XETRA-SCHLUSS/Anleger vorsichtig vor Jackson Hole - DWS brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit kleinen Verlusten geschlossen. Vor Beginn des virtuellen Notenbanker-Treffens in Jackson Hole im Laufe des Tages hielten sich die Investoren mit Käufen zurück. Gewartet wurde auf US-Notenbankpräsident Jerome Powell, der aber erst am Freitag spricht. Von Powell werden wichtige Details zur künftigen Geldpolitik der US-Notenbank erwartet. Der DAX verlor 0,4 Prozent auf 15.794 Punkte.

DWS-Aktie mit Bericht über SEC-Ermittlungen unter Druck

Für die Aktie der DWS ging es um 13,7 Prozent nach unten, für die Titel der Mutter Deutsche Bank um 2,3 Prozent. Belastend wirkte hier die Meldung, dass US-Behörden gegen die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank wegen möglicherweise zu hoch ausgewiesener Nachhaltigkeitsinvestitionen ermitteln sollen. Untersuchungen hätten die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) und die Staatsanwaltschaft eingeleitet, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Ermittlungen befänden sich noch in einem frühen Stadium.

Delivery Hero (-3,2%) hat im ersten Halbjahr operativ den Verlust leicht ausgeweitet. Grund waren zusätzliche Investitionen unter anderem in Marketing, IT und deutlich höhere allgemeine Verwaltungskosten, wie aus dem Finanzbericht des Online-Lieferservices hervorgeht. Der DAX-Konzern hatte bereits Mitte August mit der pessimistischeren Gewinnmargenprognose für das Gesamtjahr höhere Investitionen in Wachstum signalisiert. Wann Delivery Hero die Gewinnschwelle erreichen wird, ist unklar.

Für die Aktie von Elmos ging es um 7,7 Prozent nach oben. Der Spezialist für Mixed-Signal-Lösungen bietet nun per Aktienrückkauf 39,00 Euro je Stückaktie. Das sind 3 Euro mehr als ursprünglich angekündigt. Die Annahmefrist wurde zudem bis zum 1. September 2021 (24.00 Uhr) verlängert.

Fielmann mit guten Aussichten

Nach Zweitquartalszahlen legten Fielmann um 3,5 Prozent zu. Warburg geht für die nächsten Quartale von einer weiteren Umsatzerholung aus, die durch den Nachfragestau unterstützt werde. Ebenfalls nach Geschäftszahlen für das zweite Quartal kletterten Instone um 2,1 Prozent. Diese sind nach Einschätzung von Warburg "solide" ausgefallen. Positiv nahmen die Analysten die bestätigte Jahresguidance zur Kenntnis - dies spreche für Visibilität.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.793,62 -0,4% +15,12%

DAX-Future 15.779,00 -0,5% +15,59%

XDAX 15.785,61 -0,4% +15,48%

MDAX 35.954,62 -0,4% +16,75%

TecDAX 3.884,92 -0,6% +20,92%

SDAX 16.994,21 -0,1% +15,10%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 175,92 -6

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 7 23 0 2.061,3 39,7 35,5

MDAX 21 36 3 690,7 27,3 33,0

TecDAX 11 19 0 552,8 18,0 17,2

SDAX 37 31 2 216,3 8,2 7,3

