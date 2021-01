XETRA-SCHLUSS/Anleger werden vor längerem Lockdown vorsichtig

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Dienstag nach unten gegangen. Im Fokus stand der Lockdown, der mit großer Sicherheit von Bund und Ländern verlängert wird. Eine Frage bleibt indes, ob er möglicherweise noch verschärft wird. Am Nachmittag machte die Runde, dass es offenbar eine Verschärfung der geltenden Kontaktbeschränkungen geben wird. Beim Termin geht es zunächst um den 31. Januar, aber auch hier könnte nochmals eine Verlängerung anstehen. Diese Maßnahmen bewirken, dass die Wirtschaft erst später im Jahr deutlicher an Fahrt aufnehmen wird, was die Investoren verunsichert. So gab es im Tagesverlauf einige Gewinnmitnahmen. Zur zwischenzeitlichen Stabilisierung sorgte, dass die Opec+ zunächst die Förderkürzung beibehalten wird. Der DAX verabschiedete sich mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 13.651 Punkten aus dem Handel.

Profiteure des Lockdowns gesucht

Gegen den Trend legten die Aktien der sogenannten Lockdown-Profiteure zu. Dabei handelt es sich um Unternehmen, deren Geschäftsmodell vom Lockdown profitiert, weil das Unternehmen seine Waren im Internet verkauft oder das Essen den Kunden nach Hause liefert. Bereits im Vorjahr bewiesen diese Unternehmen, dass sie die Umsätze wie auch die Erträge deutlich steigern konnten, während die Menschen von zu Hause arbeiteten. So legte die Aktie von Hellofresh um 5,9 Prozent zu, Delivery Hero stiegen um 5,5 Prozent und die Aktie von Zalando notierte auf Rekordhoch. Schwächer tendierten dagegen die Aktien der Versorger RWE (minus 2,1 Prozent) und Eon (minus 2,4 Prozent), da in Zeiten des Lockdowns weniger Strom in Deutschland benötigt wird.

Zudem gab es gute Nachrichten von Unternehmensseite. Dialog Semiconductor stiegen 2,7 Prozent nach Anhebung der Prognose. MLP gewannen 4,4 Prozent nach einer erhöhten Prognose. Das vierte Quartal entwickelte sich hier trotz Coronakrise besser als erwartet. Mit Lang & Schwarz legte bereits kurz vor Handelsschluss am Vortag ein Broker gute Zahlen vor, er profitierte im vierten Quartal 2020 von einem starken Handelsergebnis. Sollten die Privatanleger weiter so aktiv wie im Vorjahr an der Börse handeln, dürfte auch da Auftaktquartal 2021 gut ausfallen. Die Aktie von L&S legte um weitere 4 Prozent zu, die des Wettbewerbers Baader um 16 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 68,9 (Vortag: 70,2) Millionen Aktien im Wert von rund 3,34 (Vortag: 3,47) Milliarden Euro. Es gab 7 Kursgewinner, 22 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.651,22 -0,55% -0,49%

DAX-Future 13.650,00 -0,52% -0,06%

XDAX 13.661,83 -0,29% -0,05%

MDAX 31.059,88 +0,35% +0,86%

TecDAX 3.253,79 +0,26% +1,28%

SDAX 14.907,65 +0,38% +0,97%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 177,75 -53

