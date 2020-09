XETRA-SCHLUSS/Aufwärts - DAX setzt sich deutlich über 13.000 fest

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Schon wieder steil nach oben ging es am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt. Der DAX stieg um 2,1 Prozent auf 13.237 Punkte. "Rückschläge wie in den letzten Tagen werden zum Einstieg genutzt, und Europa ist derzeit bei den globalen Anlegern besonders in", so ein Marktteilnehmer. Während sich die US-Börsen gerade von den jüngsten Tiefs lösten, setzte sich der DAX schon wieder in der Zone zwischen 13.100 und 13.300 Punkten fest. Darüber versperrt laut Marktanalysten nur noch die 13.500er Marke den Weg zum Allzeithoch bei knapp 13.800 Punkten.

In der Vermögensverwaltung von JP Morgan hieß es, die international recht hohen Bewertungen seien gerechtfertigt, solange die Realzinsen tief im Minus blieben und die Staaten die Konjunktur mit Fiskalprogrammen stützten. Und WisdomTree meinte, auch in den USA handele es sich bei dem Rückschlag eher um eine Korrektur als um eine Trendwende: "Etwas Volatilität - also Anfälligkeit für Schwankungen - nach rekordhohen Aktienmarktspitzen ist nur natürlich", sagte Chris Gannatti, Analyst bei dem Vermögensverwalter.

Daimler sehr fest - Zulieferer schwach

Im DAX stiegen Munich Re um 4,2 Prozent auf 253,60 Euro. Jefferies hat das Kursziel auf 275 Euro angehoben. Infineon erholten sich um 3,9 Prozent. Daneben standen die Autotitel im Blick: Beim Spitzengespräch von Regierung und Industrie zur Lage der Autobranche sind am Vorabend Entscheidungen über weitere Hilfen zunächst offen geblieben. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilte, wurden Arbeitsgruppen eingesetzt, die Möglichkeiten dafür prüfen sollen. Die von der CSU erneut geforderte Kaufprämie auch für Autos mit Verbrennungsmotor wird in dem Beschlusspapier nicht erwähnt. Die Autoindustrie leidet derzeit unter einem Absatzeinbruch und strukturellen Problemen, die durch die Coronavirus-Krise verstärkt wurden.

VW notierten mit einem Plus von 0,1 Prozent fast unverändert, BMW gewannen 0,9 Prozent und Daimler legten um 1,8 Prozent auf 46,39 Euro zu. Die Analysten von Bernstein haben die Daimler-Aktie laut Händlern mit einem 60er Kursziel als "Outperfomer" eingestuft. Relativ schwach zeigten sich erneut ausgewählte Zulieferer. Schaeffler fielen um 1,6 Prozent. Das Unternehmen will nun die Sparmaßnahmen verschärfen. "Damit ist nicht geklärt, mit welchen Produkten Schaeffler künftig Geld verdienen will", sagte ein Händler. Der Zulieferer sei stark abhängig vom traditionellen Fahrzeugbau. Leoni fielen um 0,6 Prozent und Continental um 0,5 Prozent. Abwärts ging es auch mit MTU, die um 2,8 Prozent nachgaben, wegen der Abhängigkeit von der von Corona besonders stark belasteten Flugzeugbranche.

Die Aktien von Qiagen legten um 1,7 Prozent zu, nachdem das Unternehmen die Einführung eines tragbaren Corona-Schnelltests angekündigt hat. Für Biontech ging es in Frankfurt um 2,1 Prozent nach oben. Der zusammen mit Pfizer entwickelte Covid-Impfstoff sei "nahezu perfekt", sagte Biontech-CEO Ugur Sahin zu CNN. Dies sei zwar "viel Marketing", kommentierte ein Händler, jedoch lese der Markt das umgekehrt so, dass keine Probleme beobachtet worden seien und das Mittel wie erhofft Anfang November zugelassen werden könne.

Flatex sehr fest - Dermapharm schwach

Um 6,8 Prozent stiegen Flatex. Der Online-Broker hat erneut sein Jahresziel erhöht. Er hofft nun auf 70 Millionen Kundentransaktionen im Jahr, im Sommer hatte man noch mit bis zu 50 Millionen gerechnet. Mit den überwiegend aktiven Trading-Kunden habe man von der corona-induzierten Volatilität des Marktes profitiert, hieß es im Handel.

Dermapharm lagen nach ihren endgültigen Halbjahreszahlen sehr schwach im Markt. Der Kurs brach um 6,3 Prozent auf 43,06 Euro ein. Wie es am Markt hieß, ist das Plus beim operativen Gewinn von höheren Steuern aufgezehrt worden. Den Ausblick hat das Unternehmen bestätigt. Nach dem Abschlag wurden die Aktien nun wieder oberhalb des starken technischen Unterstützungsbereichs um 42 Euro gehandelt.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 73,7 (Vortag: 72,3) Millionen Aktien im Wert von rund 3,25 (Vortag: 3,41) Milliarden Euro. Es gab 27 Kursgewinner und drei -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.237,21 +2,07% -0,09%

DAX-Future 13.227,00 +1,90% +1,21%

XDAX 13.228,75 +2,39% +0,72%

MDAX 27.534,84 +1,19% -2,75%

TecDAX 3.091,18 +2,22% +2,53%

SDAX 12.454,58 +0,82% -0,46%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 173,68 -54

