XETRA-SCHLUSS/Begeisterung über Daimler Truck schwappt über

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Erholung am Dienstag fortgesetzt. Der DAX stieg um 1,6 Prozent auf 14.186 Punkte. "Am Markt zeigt sich die Rückkehr eines vernünftigen Anlageverhaltens", sagte ein Händler. "Auf gute Nachrichten wird entschieden, aber nicht übertrieben reagiert", sagte er. So stiegen Daimler Truck um 6,5 Prozent. Das Unternehmen hatte einen unerwartet starken Quartalsbericht vorgelegt und die Prognose für das Geschäftsjahr erhöht. Die Begeisterung über den LKW-Konzern schwappte auf andere konjunkturabhängige Aktien und auf die Finanztitel über.

Sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis will das Unternehmen besser abschneiden als bisher in Aussicht gestellt. Vor allem das angestrebte operative Ergebnis auf Vorjahresniveau wurde an der Börse positiv beurteilt, denn hier hatten die Analysten bisher einen Rückgang erwartet. "Damit stützt Daimler Truck die Stimmung für alle konjunkturabhängigen Unternehmen, nachdem diese zuletzt unter den Sorgen um eine schwache Wirtschaft gelitten haben", sagte der Marktteilnehmer.

Hinter Daimler Truck erholten sich im DAX die Aktien der Deutschen Bank um 3,5 Prozent. BASF stiegen um 2,8 und Delivery Hero um 4,1 Prozent zu. Das Plus in Delivery Hero wurde auch auf eine positive Studie von Bryan Garnier zu den Aktien der Essenslieferdienste zurückgeführt.

Im MDAX stachen ebenfalls die konjunkturabhängigen Aktien heraus: Hier stiegen Kion um 5,9 Prozent und Jungheinrich um 3,9 Prozent. Im SDAX zogen SGL Carbon um knapp 5 Prozent an.

Adler Group mit weiteren Hiobsbotschaften

Adler Group brachen dagegen um 12,5 Prozent ein, die Aktien ihrer Tochter Consus Real Estate um knapp 19 Prozent. Der negative Nachrichtenfluss rund um den skandalgeschüttelten Immobilienkonzern Adler erlebte einen neuen Höhepunkt. Nun muss die Tochtergesellschaft Consus für das vergangene Geschäftsjahr wegen Abschreibungen einen hohen Verlust ausweisen. Wie die Consus Real Estate mitteilte, ist für 2021 wahrscheinlich ein Verlust angefallen, der das bilanzielle Eigenkapital nach HGB zu mehr als der Hälfte aufzehrt. Die Muttergesellschaft, die zuletzt gut 1 Milliarde Euro auf Consus abschreiben musste, will Maßnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals unternehmen. Wie die Adler Group zudem mitteilte, steht ihr die KPMG nicht mehr als Wirtschaftsprüfer zur Verfügung.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 14.185,94 +1,6% -10,70%

DAX-Future 14.188,00 +1,8% -10,50%

XDAX 14.196,13 +1,2% -10,42%

MDAX 29.370,50 +1,5% -16,38%

TecDAX 3.110,54 +1,2% -20,65%

SDAX 13.379,95 +1,5% -18,49%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 152,51 -121

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 35 5 0 3.438,6 71,4 68,5

MDAX 44 6 0 652,4 37,3 31,4

TecDAX 26 4 0 727,8 27,3 25,7

SDAX 57 13 0 208,0 13,2 11,0

