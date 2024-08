XETRA-SCHLUSS/Berichtssaison begleitet Erholungstag im DAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Mittwoch kräftig nach oben gegangen. Der DAX kletterte um 1,5 Prozent auf 17.615 Punkte. Auch wenn der Schreck der jüngsten Abverkaufstage einigen Investoren noch in den Glieder zu stecken schien, wurde selektiert gekauft. Das Beben an der Börse in Tokio, dass global zu einem Risk-off.Modus geführt hatte, war Vergangenheit. Die Bank of Japan, die mit ihren Aussagen über weitere Zinsanhebungen verschreckt hatte, ruderte zur Wochenmitte leicht zurück. Die Kurskapriolen dürften viel Geld vernichtet haben.

Da diese Art der Wertpapierkäufe gegen Yen-Schulden überwiegend von Profis getätigt werden, dürften einige Hedgefonds-Manager momentan schlecht schlafen. Keinen guten Tag hatte auch die Aktionäre von Evotec, die Aktie brach um weitere 35 Prozent ein. Obwohl Analysten zuletzt schon darauf verwiesen hatten, dass der Ausblick des Unternehmens zu positiv sei, verschreckte heute die Wahrheit. Analysten sprachen von einer "sehr großen Gewinnwarnung".

Zahlenflut aus allen Branchen - Freude bei Conti

Besser als erwartet geschlagen hat sich im abgelaufenen Quartal der Autozulieferer Continental (+6,8%), auch wenn er den Ausblick für den Konzernumsatz senkte. Die Abspaltung der Automotive-Sparte steht seit Tagen im Fokus, insgesamt soll der Spin-Off zu einer höheren Bewertung an der Börse führen.

Siemens Energy schlossen 0,3 Prozent tiefer. Hier wurde gelobt, dass im dritten Quartal ihres Fiskaljahres ein kleiner Gewinn erreicht werden konnte. Vor allem scheint die Umstrukturierung Früchte zu tragen, denn der Windanlagenbauer erhöhte die Jahresprognose für den Cashflow deutlich. Doch laut JP Morgan sind die Segmentergebnisse sehr durchwachsen ausgefallen.

Commerzbank rutschten um 3,7 Prozent ab, teils wurde wohl mehr erwartet. Nach Auffassung der Deutschen Bank legte die Bank solide Zweitquartalszahlen vor. Der Vorsteuergewinn liege leicht über den Erwartungen, obwohl die Zusammensetzung nicht ideal ausfalle, da der Gewinn durch volatilere Einnahmequellen getrieben worden sei.

Bei Beiersdorf ging es 2,3 Prozent tiefer. Die negative Umsatzüberraschung im Bereich Consumer resultiere aus einer unerwartet schwachen Entwicklung der Luxusmarke La Prairie - in erster Linie in China, merkte die DZ Bank an.

Puma brachen um 10,8 Prozent ein. Hier belastete der Ausblick: Das EBIT im Gesamtjahr soll nun zwischen 620 und 670 Millionen Euro landen. Zuvor hatte Puma am oberen Rand der Zielspanne 700 Millionen Euro angepeilt.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 17.615,15 +1,5% +5,12%

DAX-Future 17.648,00 +1,4% +1,55%

XDAX 17.565,45 +1,1% +4,75%

MDAX 24.279,61 +0,8% -10,53%

TecDAX 3.235,60 +0,8% -3,05%

SDAX 13.607,39 +1,4% -2,53%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,17% -54

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 36 4 0 3.522,7 76,1 81,1

MDAX 40 9 1 590,7 36,6 26,0

TecDAX 24 6 0 842,5 28,1 23,1

SDAX 55 11 4 87,6 6,7 6,9

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2024 11:57 ET (15:57 GMT)