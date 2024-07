XETRA-SCHLUSS/Bestätigte EZB-Leitzinsen liefern keinen Kaufanreiz

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag etwas leichter geschlossen. Der DAX beendete nach einem zwischenzeitlichen Dreh ins Plus am Mittag den Tag 0,4 Prozent tiefer bei 18.355 Punkten. Die Umsätze waren der Sommerzeit geschuldet dünn, nun haben sich auch die Notenbanker in ihre wohlverdienten Sommerferien verabschiedet. Zuvor hatte die Europäische Zentralbank wie erwartet die Leitzinsen unverändert belassen und die Wirtschaftstätigkeit als etwas schwächer als erwartet eingeordnet. Die Marktstrategen von Blackrock glauben, dass die EZB auf die neuen Makroprojektionen und bis dahin anstehenden Daten im September reagieren wird - aber nicht auf Autopilot schalte.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde merkte an, ein September-Zinsschritt sei "völlig offen" und bekräftigte, dass die EZB einen "datenabhängigen Ansatz von Sitzung zu Sitzung" verfolgen werde. Im Einklang mit der in Sintra übermittelten Botschaft warte die EZB auf weitere Gewissheit - darunter eine Abschwächung des Lohnwachstums -, um ihre angenommene Rückkehr der Inflation auf das 2-Prozentziel bis Ende 2025 bestätigt zu sehen.

Schwergewicht Siemens belastet den DAX

Siemens schlossen 4,4 Prozent tiefer und gaben nun alle seit Jahresbeginn gesehenen Gewinne ab. Als belastend wurden die Geschäftszahlen des schweizerischen Wettbewerbers ABB eingestuft. So hieß es von den Analysten von JP Morgan, dass der Bereich Robotik im Automobilbereich schwach ausgefallen sei, was ebenfalls für Siemens nachteilig sei. Aber auch der Readacross bei der Maschinenautomatisierung sei, wenn auch nicht unerwartet, etwas negativ für die Münchener.

Aber auch die erneute Schwäche der US-Technologiewerte strahlte aus, im DAX gaben SAP um 1,5 Prozent und Infineon um 1,3 Prozent nach. In der zweiten Reihe gaben Werte wie Elmos oder Süss Microtec um 5,5 bzw. 4,4 Prozent nach.

Der gesenkte Ausblick nach einem enttäuschenden zweiten Quartal belastete die Aktie von Bechtle (-0,5%) kaum. Bechtle leidet unter der Investitionszurückhaltung vor allem im Mittelstand und einer verhaltenen Entwicklung im Geschäft mit öffentlichen Auftraggebern. Das Vorsteuerergebnis im abgelaufenen Quartal lag bei 83 Millionen Euro und damit unter der Markterwartung, die laut Jefferies auf 91,8 Millionen Euro lautet.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.354,76 -0,4% +9,62%

DAX-Future 18.475,00 -0,6% +6,31%

XDAX 18.345,15 -0,5% +9,40%

MDAX 25.609,50 +0,3% -5,63%

TecDAX 3.349,55 +0,0% +0,36%

SDAX 14.521,20 +0,1% +4,02%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,48% -7

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

