XETRA-SCHLUSS/DAX-Abgaben zum Wochenschluss - Wirecard fast Pennystock

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Verlusten hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag ins Wochenende verabschiedet. Die Lockerungen der Volcker Rule in den USA, also der nach der Finanzkrise eingeführten Verschärfungen der Bankenregulierung, hatte zeitweise stärker gestützt. Die Nachricht, dass die US-Notenbank von den US-Kreditinstituten verlangt, Dividenzahlungen zu begrenzen und zunächst keine Aktienrückkäufe zu tätigen, drückte aber zusehends auf die Stimmung genauso wie die sich weiter ausbreitende Covid-19-Pandemie in den USA. Der DAX verlor 0,7 Prozent auf 12.089 Punkte.

E&Y erhebt Vorwürfe gegen Wirecard

Wirecard brachen um weitere 63,7 Prozent ein auf 1,28 Euro. Der Wirtschaftsprüfer EY geht von einem umfassenden und konspirativen Betrug bei dem Zahlungsdienstleister aus. "Es gibt deutliche Hinweise, dass es sich um einen umfassenden Betrug handelt, an dem mehrere Parteien rund um die Welt und in verschiedenen Institutionen mit gezielter Täuschungsabsicht beteiligt waren", so die Deutschland-Niederlassung von EY. Ein Marktteilnehmer verwies darauf, dass EY seit Jahren der Wirtschaftsprüfer von Wirecard sei und möglicherweise nun selbst einer Klagewelle entgegensteuere.

Bei Lufthansa setzten Gewinnmitnahmen ein, die Aktie verlor 6,2 Prozent. Die Zustimmung der Hauptversammlung zum Rettungspaket am Vorabend sollte bereits im Kurs eingepreist sein, hieß es. Die Analysten von Bernstein erwarteten trotz des Pakets weiterhin schwierige Zeiten, weil die Lufthansa bis 2023 das staatliche Unterstützungspaket in Höhe von 9 Milliarden Euro zurückzahlen müsse. Daher sei nicht auszuschließen, dass die Aktie schon bald wieder unter Druck gerate.

Adidas verloren 2,1 Prozent und Puma 2,2 Prozent. Händler verwiesen auf die schwache Entwicklung bei US-Wettbewerber Nike. Nike verzeichnete wegen der Coronavirus-Krise im vierten Geschäftsquartal einen erheblichen Gewinn- und Umsatzrückgang und schrieb rote Zahlen. Die Erwartungen des Marktes wurden verfehlt.

Hornbach nach Zahlen im Plus - Kaufempfehlung treibt Cyan

Hornbach Holding gewannen 2,2 Prozent. Die endgültigen Geschäftszahlen bestätigten den Eindruck, dass Hornbach mit dem Run in die vom Lockdown ausgenommenen Baumärkte einer der Gewinner der Pandemie ist. Für Cyan ging es nach einer Kaufempfehlung durch Hauck & Aufhäuser um 24,4 Prozent nach oben.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 112,0 (Vortag: 128,2) Millionen Aktien im Wert von rund 3,26 (Vortag: 3,97) Milliarden Euro. Es gab sieben Kursgewinner und 23 -verlierer.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.089,39 -0,73% -8,75%

DAX-Future 12.084,50 -0,93% -7,53%

XDAX 12.106,16 -1,88% -7,83%

MDAX 25.620,35 -1,00% -9,51%

TecDAX 2.911,83 -0,61% -3,42%

SDAX 11.359,49 -0,02% -9,21%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,73% +35

===

